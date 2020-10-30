隨扈與25歲愛女大談「禁忌之戀」！紐約州長怒發配250km外邊疆

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）與女兒卡拉（Cara Kennedy-Cuomo）2006年共同出席公開場合。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的25歲愛女日前受疫情影響，搬回州長官邸與家人同住，沒想到卻因此戀上比自己大10歲的老爸隨扈，氣得古莫馬上將這名州警撤離州長護衛小組，調到250公里外的紐約州東北部B大隊，直接將其「發配邊疆」，為的就是要斬斷這段「禁忌之戀」。

根據《紐約郵報》引述消息人士爆料，紐約州長的愛女卡拉（Cara Kennedy-Cuomo）因受疫情影響，日前搬回州長官邸與老爸同住，怎知卻因此與老爸身旁35歲的貼身隨扈菲佛（Dane Pfeiffer）陷入熱戀，兩人至今已經約會長達7個月。

據悉，兩人熱戀的消息傳到古莫耳裡後隨即引起「老爸」震怒，而古莫也不是省油的燈，為了斬斷這段「虐戀」，他直接將菲佛從原來的州長護衛小組調到250公里外的紐約州東北部B大隊，並將其分配到距離美加邊境約40公里的普拉茨堡分局。據悉，菲佛剛考上警察時的第一個派駐單位就是B大隊。

消息人士還說，菲佛2018年在靠近紐約州首府奧爾巴尼（Albany）的薩拉托加泉（Saratoga Springs）買房，但新的工作地點卻大大遠離了他的房子，只因為古莫不想讓菲佛繼續與自己的女兒有所接觸。然而古莫的必殺技似乎也無法澆熄菲佛與卡拉的愛火，據消息人士透露，即便菲佛被調離原單位，仍然經常前往州長官邸接送卡拉約會。

州長發言人稱，菲佛調派一事與卡拉無關，而菲佛本人也拒絕為此事受訪。州警發言人稱，像是這類的人事調動其實是警界的慣例，可以讓州警累積更多的現場經驗，有助於未來職涯發展。

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