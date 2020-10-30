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機智監獄生活！三星少主李在鎔「監獄密友」曝光...過程充滿不捨

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▲▼李在鎔從獄中搭護送車輛前往接受檢方調查時，偶然結識與兒子年齡相仿的少年。（圖／CFP）

▲李在鎔從獄中搭護送車輛前往接受檢方調查時，偶然結識與兒子年齡相仿的少年。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星集團會長李健熙於25日病逝，享壽78歲，其獨子李在鎔往後恐怕得向政府繳納超過10億韓元的遺產稅，且還得面對前總統朴槿惠閨蜜門事件一連串的官司；然而有韓媒報導，其實李在鎔3年多前入獄時，在某些機緣下結識一名年僅18歲的少年犯，在得知對方家庭背景後，竟主動開口要求做朋友，兩人在獄中成為互相倚靠的獄友，儼然是韓劇《機智牢房生活》現實翻版。

根據南韓網路媒體《Pennmike》報導，李在鎔先前曾因為涉嫌行賄朴槿惠，2017年2月17日遭到逮捕後被關進首爾看守所（서울구치소），直到352天以後才被法院宣判緩刑當庭釋放，期間關押在約2坪大的單人房，鮮少與其他囚犯接觸，然而幾次前往接受檢方調查的過程中，在搭乘護送車輛時偶然結識坐在隔壁座位的犯法少年。

由於被羈押入獄的時間點接近，兩人時常坐同一班車前往接受檢方調查，李在鎔於是開始與該少年展開對話，少年也逐漸放下心防，與李在鎔談起自己入獄的經過。李在鎔在得知對方年僅18歲、與自己兒子年齡相仿，且是因為家庭環境不優渥才會選擇犯案後，於是主動提議「做朋友」，兩人成為同期入獄的忘年之交。

報導指出，其實李在鎔先前就十分重視受到社會長期忽視的犯法青少年，2016年與時任三星美術館館長的母親洪羅喜（홍라희），捐出40億韓元給由法務部管轄的韓國少年保護協會，協助興建職業教育機構，幫助曾有犯案前科、或是受保護管束的青少女，而在獄中與少年成為無話不談的好友後，在幫助弱勢青少年更是不遺餘力。

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