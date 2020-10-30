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快訊／長榮女大生父母預計週日抵台！

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▲▼馬來西亞女大生,台南。（圖／翻攝Dcard）

▲在台南遇害的馬來西亞女大生家屬預計將在11月1日來台。（圖／翻攝Dcard）

記者葉睿涵／綜合報導

台南長榮大學一名馬來西亞籍女大生遭隨機擄走勒殺，需要人在大馬的家屬須緊急來台相驗與處理後事。死者父母今天將從砂拉越（Sarawak）詩巫（Sibu）出發，並在晚上10時15分抵達吉隆坡國際機場，明天辦理簽證手續後，希望能在11月1日來台。

協助家屬處理來台事宜的馬來西亞留台校友會聯合總會（留台聯總）秘書長彭慶和向《ETtoday新聞雲》記者表示，死者鐘姓女大生的老家住在東馬一個叫詩巫的城市，需經多次轉機才能飛抵台灣，再加上因為疫情的緣故，大馬出境也十分困難，因此「這是一段艱辛的旅程」。

據悉，死者父母今晚從詩巫飛往古晉（Kuching）機場後，需要先轉機到吉隆坡，然後在吉隆坡向政府取得大馬的出境簽證和台灣的入境簽證後，才能再搭機來台。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

▲莊人祥表示，將比照外交泡泡方式專案，讓死者父母在抵台後能迅速處理後事。（圖／記者宋良義攝）

彭慶和指出，適逢接下來幾天都是週末，政府單位都不上班，因此辦理簽證的手續變得十分困難，還好台馬雙方都十分「給力」，駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處明日會特別加班，緊急為死者家屬辦理簽證，而馬方也請大馬外交部東亞特使協調出境簽證相關事宜，希望能讓家屬盡快抵台。

馬來西亞當地媒體早前報導，死者父母擔心來台後將面臨14天的居家檢疫規範，導致無法及時辦理後事。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，由於此案屬緊急狀況，將比照外交泡泡方式專案處理，只要在入境後的PCR採檢確認陰性後，全程配戴口罩、動線和一般民眾區隔開來即可。

外交部發言人歐江安也指出，他們已在第一時間聯繫馬來西亞駐台代表機構，轉達我方協處情形及慰問，並請駐處提供學生家屬來台處理後續事宜的相關協助。

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