防彈陷「辱華」風波！美駐韓大使聲援開嗆中國：美韓共抗北韓侵略

▲美國駐韓大使哈里斯表示，南韓與美國在韓戰中共同抵禦北韓侵略。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓偶像團體防彈少年團（BTS）獲頒符立德獎（Van Fleet Award）時發表韓戰70周年感言，感謝韓美兩國共同經歷戰爭、無數男女慘痛犧牲，引發對岸部分極端網友批評，中國國家主席習近平也在抗美援朝70周年大會強調「中國人惹不得」。

對此，美國駐韓大使哈里斯（Harry B. Harris Jr.）在中國駐韓大使邢海明面前開嗆，「南韓與美國當時共同抵禦來自北韓（朝鮮）的侵略！」

《韓聯社》今（30）日引述外交界消息人士說法，指出首爾樂天飯店29日舉行《韓國時報》（The Korea Times）創刊70周年紀念活動，當時哈里斯與邢海明皆出席這場活動。

哈里斯首先在致詞中表示，「回想當初韓國時報在創刊的數個月以前，我們兩國的民主主義正面臨考驗！（韓美兩國）更加確信雙方所共享的基本價值信仰，不僅是美韓同盟，在泛印度太平洋地區的國防安全上，更是帶來了希望。」

哈里斯在致詞時當著邢海明的面前表示，美國與南韓攜手奮鬥、共抗來自北韓的侵略。

消息指出，邢海明在該場紀念活動致詞時，對於韓戰議題避而不談，只提及中韓兩國在經濟貿易與新冠肺炎（COVID-19）防疫應攜手合作。

據悉，先前南韓民主和平統一諮問會議於27日主辦「韓中日和平論壇」時，邢海明曾針對習近平韓戰發言表達看法，「呼籲各界以歷史的角度來看待。」

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