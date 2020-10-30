考量疫情與經濟 日本放寬赴台中韓9國出國管制

▲茂木敏充宣布，考量部分國家與地區疫情趨緩，將台灣等9個國家地區的「傳染病危險情報」，從第3級調降為第2級的「非必要或非緊急請勿前往」。（圖／路透）

文／中央社東京30日綜合外電報導

日本外務大臣茂木敏充今天宣布，考量部分國家與地區新冠肺炎疫情趨緩，以及經濟回復與商業需求等因素，調降台灣、中國、韓國等9個國家與地區的出國管制等級。

日本政府因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，為讓日本民眾知道當地疫情危險情況，將出國管制的「傳染病危險情報」分為4個等級，有上百個國家與地區被列為第3級的「請勿前往」（渡航中止勸告）。

日本時事通訊社、共同社等媒體報導，茂木敏充今天在記者會宣布，考量部分國家與地區疫情趨緩，將台灣、中國、韓國等9個國家與地區的「傳染病危險情報」，從第3級調降為第2級的「非必要或非緊急請勿前往」。

同時調降等級的國家與地區，包括越南、新加坡、泰國、汶萊、澳洲與紐西蘭。

茂木並宣布，從11月1日起，開放與越南之間的短期居留人員來往，這是自新加坡與韓國之後，日本第三個開放短期人員來往的國家。

另一方面，茂木也宣布，將緬甸與約旦從第2級調升為第3級。

日本政府調整「傳染病危險情報」後，全世界有152個國家被列為第3級的「請勿前往」。

此外，外務省另一項一般性的「危險情報」，過去因為新冠肺炎疫情，將全世界都指定為第2級的「非必要或非緊急請勿前往」。

茂木宣布這項因為疫情指定的「危險情報」今天起全面解除，對於政情不安定地區個別指定的「危險情報」則繼續維持。

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