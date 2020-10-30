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美智庫顧問：中美「脫鉤」選後會更嚴重！　世界各國被迫選邊站

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▲川普,習近平,拜登。（合成圖／路透）

▲川普與拜登將爭奪下任美國總統職位，美中關係的「脫鉤」將出現何種變化備受關注。（合成圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國下一任總統即將出爐，中國議題成為兩位候選人爭論的核心，川普政府執政以來中美的「脫鉤」選後又將呈現何種勢態，據BBC報導華府智庫顧問甘思德（Scott Kennedy）專訪顯示，儘管目前的脫鉤程度有限，未來卻可能達到相當高程度的脫鉤，若美中的體制之爭仍無法找到合作方法，將會經歷更加顯著的脫鉤。

根據BBC中文網28日報導，記者專訪美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國經濟資深顧問甘思德（Scott Kennedy）。針對川普執政3年多以來逐漸成為中美關係關鍵詞的「脫鉤」在大選後將出現何種變化的提問，甘思德認為，脫鉤意味著減少兩個國家的互相依存度，起源於中國當初想擺脫美元的主導，而現在美國擔憂若依賴中國市場、科技或資本將對國安造成威脅，因此在過去2年，脫鉤這個觀點越來越受關注。

甘思德表示，若將100分比作完全緊鉤，目前兩國維持著90到95分的關係，因為雖說在部分領域有許多限制，但中美其實比以往都走得更近，例如在紐約證交所與納斯達克上市的中企資本比起去年翻了一倍，只是美國逐漸意識到，若出現了無法掌控的威脅時就必須脫鉤。根據CSIS對美國、歐洲、亞洲意見領袖以及美國公眾的調查顯示，贊成全面脫鉤的人不到20%，但高比例的受訪者認為，對華為或其他中國公司設限是值得的。

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普上任以來美中外交關係雖然降溫，但經濟往來仍緊密難分。（圖／達志影像／美聯社）

甘思德說，川普政府發起貿易戰以來最大的改變是陸生與旅客的往來減少，貿易部份儘管加重關稅，交易量仍高，供應鏈與商業關係也很難馬上改變，「不過我確實認為，儘管目前的脫鉤程度有限，未來脫鉤可能達到的程度是相當高的。」甘思德補充，如果美中的體制之爭無法找到合作方法、雙方都接受的共同語言，將會經歷更加顯著的脫鉤。

針對未來完全脫鉤的假設，甘思德表示，儘管在經濟、教育、科學研究等領域的脫鉤要經過很長時間才會發生，卻不是完全不可能，因為當國家安全與經濟問題產生矛盾，華盛頓的抉擇顯而易見，如同中國對雲端計算、社交媒體行業的美國公司，甚至對於BBC都有各種限制，「在某些領域，我從沒看到中國『接鉤』，雙方國家主義思想高漲將導致進一步脫鉤。」

▲▼中國國家主席習近平出席建國71年紀念典禮。（圖／路透）

▲中國在某些涉及國安的領域從未與美國「接鉤」。（圖／路透）

據甘思德說法，中美脫鉤造成供應鏈系統改變，對於部分工廠或企業可能取代中國成為生產地而獲益，但在高科技領域，可能要被迫「選邊站」，或者建起極佳的防火牆，讓兩方生意完全獨立，否則就必須找到能讓兩邊都能滿意的體制。另外，對於脫鉤的壞處，甘思德表示，在經濟與社會上的共同利益，緩衝了雙方在政治上巨大的分歧，若利益減少，戰爭的可能性就會增加。

甘思德以台灣為例，台灣有40%的出口銷往中國，數百萬台灣人生活在中國，兩地有大量的貿易與投資往來，中國對台灣的科技十分依賴，特別在資訊與通訊技術上，難以想象他們在接下來的10年中，在經濟方面互不往來。甘思德說，國家間的關聯度有助於降低爭端的可能性，而脫鉤卻有助於解決其他國安問題，這是一個權衡利弊的過程，有得有失。

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家預測，未來中美關係仍會持續緊張。（圖／達志影像／美聯社）

BBC記者提問，未來如果美國和中國在貿易與科技領域進一步脫鉤，誰將是贏家。甘思德回應，總體而言，美國在科技和經濟競爭上更具優勢，但兩邊都會受損，經濟停滯將導致無法處理疫情或氣候問題。然而，甘思德認為，美國除了完全脫鉤外，可以透過精確的國安防衛措施、出口與投資限制措施、全球企業服務與技術的認證機制、供應鏈的多元化來面對中國不公平的競爭手法。

儘管如此，甘思德對於美國總統大選後的美中關係仍感到擔憂，兩國都在往高度民族主義的方向走，內部各自也有很多分裂與衝突，而中國迄今認為關係惡化的責任在美，這樣的態度在選後若願意進一步做出調整與妥協，才有機會解決問題、和平共存，但事實上，因為雙方都很難改變，所以最可能的情況是，中美的緊張關係還會持續一段時間。

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