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美選最後拉鋸！民調一面倒…押拜登坐穩白宮　川普緊咬逆轉關鍵

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▲美國總統川普與民主黨總統候選人拜登（圖／路透）

▲美國總統川普（左）與民主黨候選人拜登（右）將在11月3日一決勝負。（合成圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統大選不到1周，由於民主黨候選人拜登（Joe Biden）在全國與搖擺州的支持率大致領先，因此大部分民調都預測，他的勝選機率較大。但是，也有報告指出，川普（Donald Trump）實際落後差距並沒有想像中那麼大，如果他拿下全部搖擺州，又成功翻轉一些地區，仍有機會逆轉全局，再創2016年的驚人勝利。

在美國選舉制度中，總統候選人必須獲得270張選舉人團票，才可入主白宮。民調公司真清晰政治（Real Clear Politics）認為，拜登目前有機會拿到216張選舉人團票，川普可望獲得125張選舉人團票。

2位候選人在威斯康辛州、密西根州、明尼蘇達州、愛荷華州、北卡州、亞利桑那州、佛州、內華達州、喬治亞州、德州、賓州、俄亥俄州勢均力敵，若加上採取「區域計票制」的緬因州與內布拉斯加州部分選區，一共還有高達197張選舉人團票，不知將被投給哪一黨。

▲▼民主黨總統候選人拜登投書韓媒，強調鞏固美韓同盟關係。（圖／路透社）

▲拜登在全國與各州民調大致領先，被大多數評論與民調預測較有機會當選。（圖／路透社）

政經民調分析公司538（Five Thirty Eight）於28、29日預測，拜登在全國獲得52%支持率，將獲得347票選舉人團票，入主白宮；川普獲得43.2%選民支持，但可能僅拿到191張選舉人團票，進而落敗。該機構實施4萬次模擬大選後指出，拜登勝選機率是89％，川普僅11％。

538認為，選前最後幾天的民調沒有太大變化，唯拜登在中西部持續擴大優勢。另外，賓州可能是本屆大選中，足以左右結果的「最關鍵地區」，尤其拜登在此地僅領先5%，若又發生與2016年一樣嚴重的民調失誤，川普仍有可能逆轉賓州甚至更多地方的選情。

▲▼美國總統川普於29日舉辦佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普看似選情落後，但也有許多數據指出，他仍有機會逆轉全局。（圖／達志影像／美聯社）

比較特別的是，拉斯穆森民調（Rasmussen Reports）在29日發布《白宮觀察》指出，雖然拜登擁有48％支持率，但川普以47％緊追在後；此前一天，川普甚至以48％領先拜登的47%。不同於大部分民調都預測拜登較有機會勝選，該機構指出，選情自從10月初以來是越來越緊張，如今剩下不到一周，更是呈現2名候選人勢均力敵的拉鋸場面。

拉斯穆森民調的《白宮觀察》於2016年大選前的最後一個周四預測，川普將以42%至45%的支持率領先民主黨候選人希拉蕊，被認為是2016年最準確的民調之一。

▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）

▲許多民調認為，拜登贏面較大，但也指出川普逆轉勝的關鍵。（圖／路透）

商業預測與個人財務諮詢公司Kiplinger認為，拜登可能翻轉賓州、密西根州、亞利桑那州與威斯康辛州，同時保住2016年民主黨勝選地區，以290張選舉人團票贏得大選。他在無黨派、白人女性與年長公民等族群廣受歡迎，加上民主黨火力全開，狂催投票率，都是勝選優勢，但仍須面對年輕選民的矛盾與次子杭特的電郵門風波。

川普在多個搖擺州失去優勢，加上本屆中間選民減少，都降低了翻轉全局的機會。但是，民調仍有失準的可能性，如果他拿下佛州、愛荷華州、喬治亞州、北卡州與俄亥俄州，距離270張選舉人團票的門檻就大幅靠近，只要再翻轉幾個民主黨領先的地區，就有機會逆轉勝。

Kiplinger指出，川普的勝選條件看似困難，但仍有一定的可能性，因為賓州與亞利桑那州的民調都顯示，2位候選人的贏面不相上下。另外，郵寄投票激增帶來的混亂，也可能造成變數，如果部分選民未能完全恪守規定，將無可避免地導致選票作廢或無法計數。全世界也都在關注，選前是否出現最後的「10月驚奇」，逆轉全局。

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