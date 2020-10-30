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美頭號挑戰「中國軍事崛起」！台海未來10年最危險　習真正目標曝

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▲▼ 「川習會」上午於人民大會堂登場！　擬發表共同聲明。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選倒數5天，但無論是現任總統川普或前副總統拜登，下屆美國總統都必須面對美中台三角關係。CNN、BBC等外媒紛紛點名中國軍事實力日益增長，且自五角大廈2年前發布中俄對美構成最大軍事挑戰報告後，如今眼前的挑戰是有增無減。美國海軍情報局前官員坦言，台海在2020年至2030年最為危險。

習近平想要台灣　目標超越毛澤東鄧小平

在川普上任後，美國政府多次批准對台軍售，派出高層官員訪台，可見挺台動作與聲浪大幅增加。談及此次大選，華盛頓蘭德公司智庫研究員希斯分析，拜登對中國可能做出讓步，包括停止內閣級別官員訪台、確保未來軍售規模較小等，但無論下屆總統是誰，美國很有可能會持續與台灣保持友好關係，並譴責中國對台威脅。

▲美國總統大選11月3日登場，提前投票人數已逾8000萬。（組圖／路透）

只不過，中國拒絕排除武統的選項。倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生坦言，中國國家主席習近平希望能在把權力交接給繼位者之前，把台灣「要回來」，目標實現前任多位中國領導人做不到的事情，「鄧小平沒能在台灣問題上有所作為，甚至毛主席都沒能得手。如果習近平做到了，（他）不僅比鄧小平偉大，而是比毛澤東也偉大。」

中國軍事崛起　台海2020年至2030年最危險

如今的中國已名列全球強國，能輕易在印太地區進行部署，且在過去一年，中國與印度軍隊發生致命暴力流血衝突，傳出槍響，打破長達45年停火協議，且共機多次飛越台灣周邊海域，甚至進入防空識別區，同時在南海捲入多起事件。此外，中國海軍部隊在太平洋的演訓日趨頻繁，短短幾天內就在不同海域舉行5場演習。

在2019年10月1日的中共建政70週年閱兵式之中，除了坦克、火箭發射器外，匿蹤戰機、隱形無人機、高超音速滑翔機等新型武器系統也令人關注。

▲▼中共建政70周年的閱兵典禮上，首次曝光多管火箭炮。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共建政70周年的閱兵典禮上，首次曝光多管火箭炮。（圖／達志影像／美聯社）

美國海軍情報局前美國太平洋艦隊主管範內爾上校指出，台海在2020年至2030年最為危險，「胡錦濤和習近平都曾下令，要求解放軍要在2020年前後，具備拿下台灣的能力，所以他們過去20年努力達到這些要求，爭取擁有發動一次針對台灣的軍事入侵的能量和能力。」

BBC指出，中國很快就能擁有在台海戰爭之中擊敗美國的軍事能力。斯坦佛大學中國軍事分析專家梅慧琳直言，許多人問及美國是否會保護盟友夥伴，但隨著解放軍更加強大進步，「如今這個問題已經從會不會，變成能不能。」

中國若統一台灣　美國亞洲領導地位宣告終結

中國是南海諸島主權聲索國之一，且在當地進行軍事部署，直接挑戰美國所主張的印太地區自由開放，美軍則是接連出動轟炸機與偵察機，自日本、關島、甚至美國本土起飛，飛越南海空域，施壓北京。

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

報導提及，在過去這些年，中方始終在試探美國，觀察華府在盟友受威脅後的反應。但範內爾上校認為，美國並沒有順利通過這些測試，讓中方成功控制中沙群島黃岩島（Scarborough Shoal），削弱美國在亞洲的國家信譽，且沒能採取行動阻止中國在當地建立大型人工島礁基地。

談及被麥克阿瑟將軍封為「太平洋上永不沉沒的航空母艦」的台灣，梅慧琳表示，若中國對台發動戰爭並取得勝利，將徹底改寫亞洲戰略版圖，不僅能夠統一台灣，也會終結美國在亞洲的領導角色

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