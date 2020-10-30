陸沙漠軍訓基地驚見「清泉崗」！1：1空拍照曝光

▲甘肅省某沙漠內發現一個與清泉崗基地大小、形狀一模一樣的神祕圖形。（組圖／翻攝自FNN、Google maps）

記者王佩翊／編譯

《富士新聞網》日前獨家曝光一張聲稱是甘肅省沙漠的衛星照片，由於照片中出現神秘圖形，於是該媒體請來專家分析，沒想到竟赫然照片中的圖形疑似是解放軍在仿造駐日美軍的嘉手納基地，地上甚至有數個疑似用來做精準打擊練習的目標坑洞。不過仔細一看可以發現，其形狀似乎更像台中的空軍清泉崗基地。據悉，該地為甘肅戈壁沙漠的「鼎新基地」，主要提供解放軍進行空襲模擬。

根據《富士新聞網》26日獨家報導，甘肅省地區的沙漠地帶出現神秘的地上圖案，沒想到當記者將衛星圖片翻轉後竟發現，這個奇妙的圖形與沖繩駐日美軍的嘉手納基地如出一轍，疑似是解放軍專門做來進行模擬打擊訓練。日本防衛研究所室長高橋杉雄表示，從圖形上來看，這個奇妙圖形的長邊為3700公尺，與嘉手納基地的跑道長度相同。

▲基地附近出現神秘的坑洞。（圖／FNN）



不僅如此，在跑道的周圍有一個巨大的X字樣，疑似為目標物，而在X的一旁則有數個坑洞，應為打擊練習的痕跡。坑洞與X字樣的距離約在10公尺至20公尺之間，準確度可以說是十分高。不過驚人的是，其實這個衛星圖片在經過翻轉之前，其實更像清泉崗基地。

將日媒所拍攝到的照片與清泉崗基地的衛星照片進行比對後可以發現，兩者形狀可以說是如出一轍。據悉，解放軍每年都會在此地進行軍演，疑似是模擬對台突襲的炸射演練。

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