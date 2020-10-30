槍殺焚屍公務員！北韓官媒反痛批「管控失當」：南韓自己要負責

▲李姓公務員生前所搭乘的「無窮花10號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部47歲李姓公務員9月下旬執行任務時在延坪島附近墜海，最後在康翎半島海域遭到北韓（朝鮮）軍警人員槍殺，屍體至今仍未被兩韓人員尋獲。北韓官媒今（30）日對此表示，公務員之死應歸咎於南韓當局的管控疏失，強調在防疫的關鍵時刻，此舉為採取自衛措施下所發生的突發事故；同時嚴厲譴責南韓在野黨等保守派勢力，切勿以維護人權等藉口來汙衊共和國（指北韓）。

北韓官媒《朝中社》表示，「因為侵襲南朝鮮（南韓）全境的惡性病毒（指新冠病毒，COVID-19），如今面臨更為緊張的危險關鍵時刻，該事件應歸咎南朝鮮當局未善盡職責控管非法進入敏感熱點水域（即NLL，北方海上界線）的居民。」

▲南北韓軍警分別在黃海展開搜索作業，卻仍未尋獲李氏遺體。（圖／達志影像）

《朝中社》描述事發後北韓當局展開的應對措施，「我方主權所行使的海域上，發生未預料到的事故，對此我方已向南方（南韓）致歉，也極盡所能忍耐，對南方內部所傳出的各種謠言視而不見。而我方也在西海（黃海）竭盡所能展開搜索作業，期盼能將死者遺體送回家屬懷抱，然而卻一無所獲。」

報導中指出，「當時根本不知情南方居民（指李姓公務員）是抱持何種意圖非法侵入我方海域，加上他不回應我方人員的取締。相信南方也深知，一般服役中的軍人碰到這種情形會如何應對。尤其現今北南關係只是停戰狀態，加上事發地點是西海（黃海）熱點海域。」

報導再次強調北韓官方立場，「我們不希望因為這一場突發事故，招致北南關係破局，重蹈雙方皆不愉快的前例。」

▲北韓官媒指出，南韓軍人過去也曾槍殺試圖越過鄰津江的居民。（圖／達志影像／美聯社）

報導也舉朴槿惠執政時的2013年9月，當時南韓軍方曾以機關槍射殺試圖跨越臨津江到北韓的南韓居民為例，向以南韓在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）為首的保守派勢力開嗆，沒資格以「人權」議題汙衊北韓。

針對北韓官媒報導，南韓政府也於稍後發表回應。根據《韓聯社》，南韓國防部發言人文弘植（문홍식，音譯）重申恢復南北韓軍方熱線的重要性，同時呼籲北韓應持續致力於釐清事發真相與制定解決之策；南韓統一部副發言人曹惠實（조헤실，音譯）也發表同樣立場。

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