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以為剃光頭認不出！美12人企圖重複投票　選務人員火眼金睛秒抓包

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▲▼ 美國總統大選,投票,提前投票。（圖／路透）

▲美國大選有不肖人士企圖重複投票。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於11月3日正式登場，此次大選受到疫情影響，許多人選擇提前投票避開人潮，然而在紐約卻有一群不肖人士企圖以改變外表的方式重複投票，但是當場遭到選務人員揭穿，落荒而逃。據悉，這些人為了重複投票竟全部剃成光頭，而在被發現後隨即駕車逃逸。由於選務人員已經記下這群人的車牌，目前紐約警察局正在追緝這幫不肖人士。

根據《紐約郵報》報導，紐約有一群人30日下午2時左右駕車前往紐約市內的一間教堂進行提前投票，然而選務人員卻認出這群人早就投過票了，因此隨即上前質問他們。沒想到這群人發現苗頭不對，隨即逃出投票所，並跳上停在教堂外的2輛車逃之夭夭。

據悉，這群不肖人士共有12個人，與上一次投票不同的是，這群人將頭髮剃光，企圖藉此掩人耳目，但仍然被火眼金睛的選務人員發現，當場揭穿。嫌犯一行人逃跑後，選務人員隨即追了出去， 並記下車牌號碼，報警處理。目前紐約警察局已投入調查，並調閱附近監視器，持續追緝犯嫌。

根據紐約州法律，任何人在選舉中投票超過一次，或是試圖投票超過一次都是重罪，目前此案也已經呈報紐約州的選舉委員會。

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