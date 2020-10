選前5天佛州隔空對決！「黑人饒舌巨星」挺川普　拜登鞏固拉丁裔

▲黑人饒舌傳奇巨星「小韋恩」(Lil Wayne)29日與川普會面。(圖/翻攝自Twitter/@LilTunechi)

記者張寧倢/綜合報導

美國總統大選進入倒數5天,2位候選人於29日都選擇前往關鍵的佛州拉票。拜登表示,「佛羅里達是這個國家的心臟和靈魂,如果佛州變藍(民主黨獲勝)一切就搞定了。」川普則於造勢上意圖將拜登與支持社會主義作連結,當晚更與黑人饒舌巨星「小韋恩」見面。會後小韋恩發推特讚揚總統在非裔社區方面的努力。

根據美聯社報導,川普與拜登29日雙雙前往關鍵的佛州,而佛州民調幾乎不相上下。拜登平均只領先1.4%,屬於誤差範圍內,尤其拉丁裔選民的支持率似乎比當年的希拉蕊還低,因此拜登在椰河鎮(Coconut Creek)舉行一場免下車、免接觸的集會時,就針對古巴裔、委內瑞拉裔美國人作出承諾,將堅決反對拉美的專制政權,「川普無法促進拉美民主和人權,因為他擁抱了世界上那麼多的獨裁者。」

▲美國民主黨籍候選人拜登29日於佛州舉辦免下車、免接觸的造勢集會。(圖/達志影像/美聯社)

報導指出,拜登的競選重點是重建密西根州、賓州與威斯康辛州的民主黨「藍牆」,但選舉之夜開票時,若拿下計票快速的佛州就等於吃下一顆定心丸,甚至可能是使選局提前結束的決定性標誌。拜登也於造勢台上表示,「佛羅里達是這個國家的心臟和靈魂,如果佛州變藍(民主黨獲勝)一切就搞定了。」同時他也抨擊了川普在全國造勢是在「散播病毒」與分裂美國人。

▲美國民主黨籍候選人拜登29日的佛州造勢。(圖/達志影像/美聯社)

另一方面,據報導,川普2016年時以1.2%的差距勝過希拉蕊,主要是由於老年、白人選民對他的支持,但2020年這群選民有許多人因為新冠病毒而致死,大大削弱了退休選民的支持率。川普於坦帕(Tampa)造勢時意圖把支持拜登與支持社會主義作連結,「這次選舉將決定我們的孩子是否遭受社會主義的痛苦,只要我還是總統,美國就永遠不會是社會主義國家。」

▲美國總統川普與第一夫人梅蘭妮雅於29日前往佛州。(圖/達志影像/美聯社)

報導提到,集會上許多人拿著競選團隊分發的「拉丁裔支持川普」的標語,但是川普在漫長的演說中只花了幾分鐘來吸引拉丁裔選民,「拜登背叛了西班牙裔美國人長達47年,對拉美裔也一直很不友好,而現在的民調顯示,我們的支持率最高。」根據調查,川普在全國和佛州的西班牙裔美國選民中雖有成長,但並沒有領先拜登。

據美聯社報導,黑人饒舌傳奇巨星「小韋恩」(Lil Wayne)29日當晚在佛州與川普進行了會面,並於會後發推特讚揚總統在刑事司法改革、支持非裔社區行動上的努力。報導稱,雖然預計拜登會贏得多數黑人選民的選票,但川普仍嘗試爭取支持,此前他也曾與其他2位黑人饒舌歌手五角(50 Cent)與冰塊酷巴(Ice Cube)見面。

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf