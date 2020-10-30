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尼斯恐攻嫌犯找到了！21歲突國非法偷渡客　20天前才剛到法國

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▲▼尼斯恐攻的嫌疑人是一個名為奧伊薩育（Brahim Aouissaoui）的突尼西亞移民。（圖／翻攝自推特／@golandam_）

▲法國官方證實，尼斯恐攻的嫌疑人是一個名為奧伊薩育的突尼西亞移民。（圖／翻攝自推特／@golandam_）

記者葉睿涵／綜合報導

法國反恐檢察官證實，在尼斯進行持刀砍人恐怖襲擊、造成3死多人受傷的嫌疑人，是一個名為奧伊薩育（Brahim Aouissaoui）的突尼西亞 (Tunisia)移民。他今年21歲，於10月初非法偷渡進入法國。恐攻事件發生在萬聖節前夕，促使政府將全國恐怖警戒提高至最高「緊急」級別。

綜合《每日郵報》和《紐約郵報》報導，法國反恐檢察官里卡（Jean-François Ricard）指出，嫌犯29日清晨6時30分左右乘搭火車抵達尼斯；迅速更換衣服後，於早上8時30分來到教堂，並在那裡待了近半小時才展開行動。

▲▼尼斯聖母院內。（圖／翻攝自推特／@MarioLeb79）

▲恐攻發生後尼斯聖母院內的慘況。（圖／翻攝自推特／@MarioLeb79）

他補充，嫌犯於9月20日從義大利進入歐洲，並在10月9日抵達巴黎，不過法國安全部門事前並不知情；調查人員從嫌犯的隨行物品中發現了2把未使用過的小刀、一本可蘭經、2部手機，以及一個裝有私人物品的包包。

這名21歲的男子29日在尼斯聖母院大教堂中，用一把約30公分長的長刀襲擊了正在進行禮拜的民眾，並殺害了2名女性和一名男神職人員。奧伊薩育在與警方對峙的過程中被槍擊14次，被捕後仍高喊著「真主至大」（Allahu Akbar）。

從警方提供給Back Grid的現場照片看來，奧伊薩育在教堂外被武裝員警槍擊後，倒在地板上接受醫護人員的治療。

▲▼法國尼斯恐攻。（圖／路透）

▲擔心即將到來的萬聖節將再爆恐攻事件，尼斯市長下令關閉宗教場所，也加強兵力監視教堂。（圖／路透）

這起事件發生在天主教聖日萬聖節前夕，促使法國政府將全國恐怖警戒提高至最高「緊急」級別。法國總統馬克宏在案發後迅速前往尼斯，並加強監視教堂的兵力，從3000人增加至7000人。尼斯市長埃斯特羅西（Christian Estrosi）也下令關閉所有教堂、禮拜場所和具潛在風險的公共場所。

襲擊發生之際，正值穆斯林世界對馬克宏為諷刺先知穆罕默德的漫畫辯護一事感到憤怒。馬克宏表示，「明顯的，法國遭到了襲擊，但我們仍然不會放棄我們的價值觀。」除了對天主教會表示支持，他還呼籲人們要「團結一致，不要屈服於分裂的精神」。

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