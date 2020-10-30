巴黎封城前夕！萬人連夜逃車龍塞爆　CNN：西班牙英國可能跟進封鎖

Scenes from Paris, France earlier tonight as people try to leave the city before the 2nd nationwide lockdown takes effect. pic.twitter.com/OONljptNEe — The Up2Dater (@UptoDateNewz) October 30, 2020

記者葉睿涵／綜合報導

法國總統馬克宏宣布，境內將於當地時間10月30日凌晨起至12月1日進入二度封鎖。消息發布後，民眾紛紛趕往超市搶購日用品，數以萬計的巴黎人也連夜逃離，甚至還造成了嚴重交通堵塞。歐洲目前疫情嚴重， CNN認為，西班牙和英國將會是下一個宣布封城的歐洲國家。

▲馬克宏宣布法國將進入封鎖後再現搶購潮。（示意圖／達志影像／美聯社）

綜合《每日郵報》和法媒BFM新聞台報導，在馬克宏宣布巴黎將開始實施封城的消息後，今年3月席捲歐洲的恐慌性搶購潮再次爆發，民眾試圖「清空」超市，大量囤積義大利麵、衛生紙等日用品，還有人在理髮店外排隊等候理髮。

Rarement vu autant de bordel dans Paris : bouchons, tensions... C’est un énorme bordel général. pic.twitter.com/hXiAfuxx4i — Benjamin Mathieu (@BenjMathieu) October 29, 2020

有大批巴黎人不想被困在首都，選擇連夜逃離，準備出城車輛處處可見，將高速公路塞成一條「紅色車龍」，而巴黎的7大火車站也湧入大批人潮，準備趕搭最後一班出城火車。也有人把握最後能與親友相聚的時刻，相約到餐、酒館用餐。

▲▼許多人趁著能相聚的最後一天與親友一同到餐館用餐，導致餐廳酒館湧現大批人潮。（圖／達志影像／美聯社）

BFM新聞台報導稱，在馬克宏宣布封城前，許多巴黎人就已預料法國會走到這一步，因此早早就做好離開準備，甚至在馬克宏發布談話的數小時前，還一度在首都圈法蘭西島（Ile-de-France，又稱「巴黎大區」）造成了長達400公里的車龍。

Par rapport à mars-avril, nous avons progressé. C'est pourquoi certaines règles du confinement vont évoluer. pic.twitter.com/9WjSGxoK5u — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2020

據約翰霍普金斯大學統計數據顯示，法國新冠染疫人數已達132萬7852人，排名世界第5，也是全歐洲除俄羅斯外染疫人數最多的國家。馬克宏認為，由於法國在防疫上有所進展，因此此次封城與3、4月分相比寬鬆了不少，人們還是可以繼續上班、上學，部分公部門也將繼續提供服務。

在法國宣布鎖國政策的前數小時，德國也同樣宣布封鎖消息。總理梅克爾（Angela Merkel）表示，封鎖不再局限於法蘭克福（Frankfurt）、柏林（Berlin）和司徒加特（Stuttgart）等地，而是擴大至全國範圍。她也建議，民眾應盡量呆在家裡，並「將接觸保持在最低限度」。

▲德國總理梅克爾也宣布德國進入鎖國，此舉受到CNN的稱讚。（圖／路透）

據CNN報導，愛丁堡大學全球衛生中心（Centre for Global Health）與世界衛生組織（WHO）合作中心聯合主任陸丹（Igor Rudan）指出，歐洲大部分地區在過去2個月所採取的措施「明顯不足以阻止病毒的迅速蔓延」。

CNN報導稱，儘管法國和德國進行全國性封鎖的決定等同於承認，他們過去防疫的努力都失敗了，但實施這樣的政策是正確的。歐洲目前病例數激增，但仍有許多歐洲國家抗拒鎖國政策。不過CNN認為，西班牙和英國將會是下一個宣布封城的歐洲國家。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

Apple：https://apple.co/3ibJl8F

Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj