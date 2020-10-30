選情逆勢狂飆！最準民調曝：川普領先1％　最大搖擺州也轉向

▲川普在亞利桑那州普雷斯特科機場（Prescott Regional Airport）的造勢。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統大選邁入倒數，總統川普與民主黨籍總統候選人拜登積極在各大搖擺州造勢。選前一周拜登在多項民調都領先川普，但根據最新「拉斯穆森民調」結果顯示，共和黨正急起直追，拜登的領先優勢從兩星期前的12％，現在川普又超車領先1％，可望在大選當日徹底翻盤。

「拉斯穆森民調」（Rasmussen Reports）是美國2016年大選最準確的民調之一，它在最新調查報告中指出，川普（Donald Trump ）的劣勢正在縮小。從結果來看，拜登（Joe Biden）的領先幅優勢一路衰退，幅度從兩星期前的12％、一星期前的3％，到如今川普又超車領先1％。

根據BBC報導，佛羅里達大學教授麥當諾（Michael McDonald）分析，這次大選的投票人數將達到約1.5億人，佔合格選民的65％，創下1908年以來的最高投票率。這次選舉的搖擺州包含德州、俄亥俄州、喬治亞州、佛州、愛荷華州、北卡羅萊納州、亞歷桑那州、賓州和明尼蘇達州等九州。

民調顯示，川普在佛州擁有3％的領先優勢，有望拿下關鍵29張選舉人票；拜登則在俄亥俄州與北卡羅萊納州以1至2個百分點領先。這次比較特別的是傳統共和黨票倉德州被列入搖擺州，外界認為是川普上任後德州工作機會大增，吸引許多自由派遷入該州導致；不過共和黨選民習慣在選舉日親自投票，所以選情仍膠著。

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