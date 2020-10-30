家中搜出「5包黑色塑膠袋」…裝滿人類殘肢！　2幼子目睹：是媽媽

▲男子家中搜出5包垃圾袋裝滿人類殘肢。（圖／翻攝自推特／@LebISF）



記者張方瑀／編譯

黎巴嫩一名男子日前在一間醫院門口輕生，警方到男子家中調查時發現，家中有一塊地板有被混凝土重新填補後的痕跡，將它敲開後發現塞有5大包黑色塑膠袋，打開後竟看到裡面裝滿人類屍體殘骸。警察詢問家中2名年幼的孩子，結果孩子們竟表示，他們看見父親殺死繼母，並且將她分屍裝袋。

مفرزة استقصاء البقاع تكشف ملابسات جريمة قتل مروّعة أقدم مرتكبها على الإنتحار.#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 27, 2020

根據《鏡報》與《每日星報》報導，黎巴嫩一名男子日前在貝卡地區（Bekaa）的拉雅克醫院（Rayak）門口輕生；警方獲報後展開調查，循線抵達男子家中後，發現屋內地板有塊混凝土填補過的痕跡，將它敲開後發現塞有5大包黑色塑膠袋，打開一看裡面竟塞滿人類的屍體殘骸，明顯有被肢解的痕跡。

警方詢問家中兩名年僅4歲和6歲的孩子，他們竟表示，親眼看到父親殺死了敘利亞籍的繼母，再將她肢解後塞到垃圾袋內藏起來。報導指出，這兩個孩子是男子和前妻所生。

這起案件震撼黎巴嫩社會，警方仍在調查男子殺害妻子後再自殺的動機，目前尚無兩名孩子是否交還給親生母親照顧的消息。

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