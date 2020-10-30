共和黨「搖擺州」帳戶被駭客入侵！　川普競選帳戶遭盜6638萬

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統大選在即，卻爆出共和黨在威斯康辛州的競選帳戶遭駭客入侵，高達230萬美元（約台幣6638萬元）的款項遭竊。據了解，這筆款項是用來作為搖擺州的緊急支出，駭客竄改了捐款的付費帳號盜款成功，目前聯邦調查局正在進行調查。

根據《美聯社》報導，威斯康辛州共和黨主席希特（Andrew Hitt）證實，駭客在22日入侵共和黨在該州的競選帳戶，竊取了230萬美元的競選款項，並指出目前聯邦調查局（FBI）正在進行調查。FBI基於規定不願透露是否正在調查此案，但發言人巴爾維格（Ballweg）表示，威州有網路犯罪研究中心可協助，而司法部現在尚未接收到調查指令。

希特指出，網路駭客竄改了川普競選物資供應商的發票資料，當支持者進行捐款時，這筆錢會直接流向駭客的帳戶，而非原本的競選帳號，「這次竊款是因為有人注意到一張不該存在的發票而發現，所幸沒有任何個人資料被偷。」

威斯康辛州在此次大選中屬於搖擺州，擁有10張選舉人票；根據ABC與《華盛頓郵報》合作的最新民調結果顯示，拜登以57％的支持率大贏川普的40％。共和黨這筆款項目的本就是欲在選情膠著時，作為緊急支出使用。

共和黨全國委員會發言人阿倫斯（Michael Ahrens）表示，他們一直都和威州黨部保持聯繫，並會在過程中盡力給予協助，所有進行中的競選活動都不會受到影響，「我們相信能在威斯康辛州再次贏得勝利。」

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