廣島原爆「11萬4000倍」威力！ 巨型小行星「毀滅之星」48年恐撞地球

▲毀滅之星「Apophis」正加速朝地球前進。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

美國天文學家發現，一顆名為「毀滅之星（Apophis）」的小行星，正加速朝地球前進，極有可能在2068年撞擊地球，若真的撞上，這顆約和一棟摩天大樓一樣高的小行星，撞擊能量將等同1480兆噸三硝基甲苯（俗稱黃色炸藥）的威力，也是廣島核災威力的11萬4000倍。

▲天文學家最近發現「Apophis」現在對地球已具有潛在威脅。（擷取自NASA）

綜合外媒報導，天文學家多年來就不斷搜尋宇宙中地球的潛在威脅，2004年天文學家就已發現這顆「Apophis」的小行星，在2029年撞擊地球的機率高達2.4%，於是立劇發出警報。慶幸的是，天文學家進一步研究後，將撞擊機率降到了0%，並在那之後持續關注這顆毀滅之星，不過，目前它已被認定為具有「對地球第三大撞擊」的威脅力。

▲NASA於2012年公布Apophis樣貌。（圖／翻攝自NASA）

夏威夷大學（University of Hawaii）和NASA的天文學家近日分析指出，這顆「Apophis」小行星約和一棟摩天大樓相當，可能在2068年撞擊地球。夏威夷大學的天文學家托倫（Dave Tholen）則指出，當小行星因太陽照射釋放出熱能時，會產生類似推進器的「亞爾科夫斯基效應」（Yarkovsky effect），這讓小行星極有可能撞上地球。

NASA過去曾估算，「Apophis」若撞擊地球，將釋放約1480兆噸TNT的能量，換算下來約合11萬4000顆廣島原子彈的能量，可能帶來難以想像的大規模毀滅。

不過，NASA研究員提到，Apophis對地球仍有影響，他們也指出，撞擊的機率不高，機率大約為15萬分之1，民眾不用過度驚慌。