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厭女川普再爆歧視！造勢活動「說錯話」　想拉婦女票反大踩雷點

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於11月正式登場，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登無不卯足全力，投身於造勢活動中。其中川普渴望獲得女性支持，但他27日卻在造勢活動上向郊區女性呼籲，「我會讓你們的丈夫重返職場」，希望能藉此獲得婦女票。但隨即遭到專家批評，川普此番言論根本就是暗示女性應該要有丈夫，且職場的主宰者是男性，充滿性別歧視，他可能會因此流失自己的婦女選票。

川普27日出席密西根州的造勢活動，但在請求郊區婦女支持時，他卻說道，「妳們應該要投我，因為我會讓妳們的丈夫重新回去工作。」美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）公共關係副教授阿拉莫（Kara Alaimo）28日在CNN上發表社論，她表示，川普此番言論就是在暗示所有女性都應該要有丈夫，可以說是極其無禮且思想倒退。事實上，根據婦女之聲婦女投票行動基金會統計（Women's Voices Women Vote Action Fund.），未婚女性共佔了全美人口的四分之一以上。

川普希望藉由「協助婦女選民的丈夫重返職場」來獲得支持，然而諷刺的是，這些言論與現今美國女性所面臨的困境完全脫節。根據全國婦女法律中心（National women 's Law Center）統計，全美8月至9月的失業人口共計110萬人，但其中高達80多萬人都是女性。

根據康乃爾大學哲學專家凱特曼恩（Kate Manne）的說法，厭女的男性會懲罰那些不按照要求行事的女人，而川普的種種行為都顯示他符合這一說法。不僅如此，曼恩也說，性別歧視者認為在商業或是體育領域，男性比女性更加優秀。

阿拉莫寫道，川普曾被20多名女性指控有不當的行為，並經常貶低包含他女兒在內的女性，對其品頭論足但卻無視她們的成就。不僅如此，川普還公開說，「傑出女性很討人厭。」種種的跡象都一再顯示川普就是個厭女之人，如今他的言論則證明了，他不只是個厭女人士，還有嚴重的性別歧視。

根據先前CNN的民調，拜登在白人女性的支持率比4年前的希拉蕊還要高出18%，所以婦女選票一直是川普想要極力爭取的票群，尤其是郊區女性。然而川普的最新發言卻有可能直接破壞了自己的連任機會。

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