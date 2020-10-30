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被資遣拿不到「非自願離職證明」　北市勞動局可協助發給

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▲▼示意圖,保健,疼痛,亞洲,電腦,暗,調焦,疲勞,忙,工作,焦慮,累,壓力（圖／123RF）

▲被資遣拿不到「非自願離職證明」，北市勞動局可協助發給。（圖／123RF）

記者蔡文鈴／台北報導

保障勞工權益！若勞工遭資遣，雇主卻不願開「非自願離職證明」，導致勞工後續無法向就業服務站申請失業給付，這樣的情況，可向台北市勞動局提出申請，經查證後符合相關規定，勞動局將會協助開立。

北市勞動局局長陳信瑜表示，常常有民眾被資遣了，雇主卻不願意開立非自願離職證明，以致勞工失業不僅沒有收入，還沒有辦法申請失業給付，以致生活有困難。

勞動局初步統計108年申請非自願離職證明的申請案約有100多件，今（109）年到9月就已超過200件，成長了一倍。呼籲雇主資遣勞工時，除了應給付法定費用（例如資遣費）外，也應開立非自願離職證明給勞工。

陳信瑜表示，民眾非自願離職證明申請時，會進行查證，只要符合下列事項之一，勞動局即可發給非自願離職證明：

1.勞工離職事由為勞動基準法第11條、13條但書、20條，且雇主有辦理勞工資遣通報紀錄。
2.事業單位經勞動局歇業認定。
3.勞資爭議調解確認為非自願離職（需載明離職事由）。
4.司法判決勞工為非自願離職（需載明離職事由）。
5.經勞動檢查確認事業單位對申請人有違反勞動法令致權益受損。

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