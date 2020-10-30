美國務院譴責港警拘捕鍾翰林！　「避談」尋求政治庇護：不作評論

▲美國駐香港澳門總領事館。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港「學生動源」前召集人鍾翰林及2名前成員，日前被港警逮捕，對此美國國務院發言人表示讉責，並指香港警方國安處人員在咖啡店拘留一名青年「應受指責」（reprehensible）。不過值得注意的是，對於鍾翰林曾與其他人向美國駐港澳總領事館尋求政治庇護一事，美方稱不會作出評論。

▲「學生動源」前召集人鍾翰林。（圖／路透）

據《香港01》報導，「學生動源」前召集人鍾翰林27日被捕，警方指他違反《香港國安法》第21條，前成員何忻諾及陳渭賢同樣被帶走。鍾翰林被捕數小時後，有4名本港社運人士進入美國駐港總領事館，但遭到拒絕。

針對此次事件，美國國務院發言人表示，《港區國安法》繼續用作壓制異見，削減香港人的個人自由，而不是用來確保安全，發言人又稱，香港當權者持續用執法達到政治目的，屬違反法治，不尊重和平集會與言論自由權利。

協助鍾翰林的組織「Friends of Hong Kong」向《明報》證實，當日有4人進入美國駐港總領事館，組織稱事前曾與美國政府聯繫，並非外界形容的「硬闖」，又形容領事館一方未有即時提供援助是「可恥」。

被問到鍾翰林及4名示威者向美領事館尋求政治庇護，國務院事前是否知悉、會如何提供援助，該名發言人稱基於私隱考慮，不作評論，又稱只能在到達美國後，才可申請庇護。