最新衛星圖曝光！中國「蓋跑道」擴建西藏機場　離印度僅160公里

記者黃翊婷／綜合報導

中印邊境衝突持續，一名推特用戶26日公開一張衛星圖像，聲稱在西藏昌都邦達機場（Chamdo Bangda Airport）發現疑似軍用建築物，還有新建的停機坪和跑道，而這個地點距離印度阿魯納查邦只有160公里。

Sitting approximately 160 km North North East of #ArunachalPradesh, #India the Chamdo Bangda Airport in #China has been seeing development activity on site with fresh runway & apron works visible in recent images pic.twitter.com/klfzW05boL — d-atis☠️ (@detresfa_) October 26, 2020

昌都邦達機場是世界上海拔最高的民用機場，推特帳號為「@detresfa_」的用戶表示，該機場從6月開始進行翻新，當時加勒萬河谷（Galwan Valley）剛好爆發衝突，中方卻選在這個時候修整距離印度阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）只有160公里遠的機場，顯然是想在中印實際控制線地區（LAC）採取侵略姿態，這是一場精心策劃過的結果。

「@detresfa_」接著指出，從衛星圖像中可以看出，除了新建的停機坪和跑道之外，靠近北部的地區還有一些疑似軍用的建築物，雖然目前還不清楚昌都邦達機場重新鋪設設施的目的，但不排除未來會有其他發展。

▲中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透，下同）

據了解，昌都邦達機場位於西藏昌都市八宿縣邦達草原，是一座民用機場，由於地處海拔4334公尺，空氣稀薄、空氣阻力減小，飛機的起飛和降落性能都會受到影響，因此需要比低海拔機場更長的跑道，才能讓班機正常起降，所以這個機場才會出現長達5500公尺（舊跑道）、世界最長的民用飛行跑道。

不過，中印軍隊自從6月15日在拉達克（Ladakh）地區爆發第一次邊境衝突，造成人員死傷，2個月後又在班公錯（Pangong Tso）南岸發生衝突。如今不僅拉達克情勢緊張，阿魯納查邦近日也目睹了中國的軍事力量，兩邊情勢仍在持續升溫中。

▼中印衝突地點拉達克加勒萬河谷。