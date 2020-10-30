美國「超大咖巨星」讚台灣防疫！　推特PO文：蔡英文具真正領導力

▲芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國大選倒計時全球矚目，曾榮獲2座奧斯卡金像獎殊榮、身兼演員和導演的歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Joan Streisand），日前公開大讚台灣防疫成功，「總統蔡英文具真正的領導力。」

▲芭芭拉史翠珊推特內容。（圖／翻攝自推特）

芭芭拉史翠珊4月就曾公開稱讚台灣防疫有成，24日又在推特發文，「台灣，這個人口將近2千4百萬的國家，卻僅有7例新冠肺炎確診死亡！這就是真正的領導能力，就如令人讚歎的台灣女總統蔡英文。」並標記了蔡英文的推特帳號。

不少網友認為，芭芭拉史翠珊這則推文是藉此諷刺美國的防疫措施。根據約翰霍普斯金大學統計，目前美國確診人數已達887萬人，死亡人數高達22萬7千多人，都居全球第一。

芭芭拉史翠珊過了約15分鐘後，再度在推特發文，並附上一篇4月的新聞報導，稱這份文章指出，蔡英文樂於與全世界分享台灣的防疫經驗，質問川普「是否不樂意接受女性總統的建議？」。