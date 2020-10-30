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新北炒房「江媽集團」起底！囂張踢館嗆議員　誤信詐術慘背千萬債

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江媽集團被踢爆後負責人神隱，不久前卻派出一男一女前往議員服務處踢館。（翻攝畫面）

▲江媽集團被踢爆後負責人神隱，不久前卻派出一男一女前往議員服務處踢館。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市議員黃俊哲日前召開記者會，並同時在議會施政總質詢上揭露，以廖姓女子為首的「江媽」集團誇張炒房行徑，甚至還在新北市政府租借會議室開班授課，新北市長侯友宜聞訊後，更直指這個炒房集團的行為「就是詐騙」；沒想到炒房團負責人神隱不出面就算了，竟有集團成員前往議員服務處理論，除了否認一切作為，還要求議員道歉，更聲稱要開記者會反擊，整個過程也被監視器拍下。

日前有十多位民眾現身指控，表示新北市有一個「江媽集團」辦理付費說明會，煽動消費者集資買房，還稱與建商合作提供「低頭期款」「無息貸款」等服務，但必須簽署千萬元本票做擔保，事後建商竟逕自將本票裁定，造成屋主血本無歸，房屋被法拍。

新北市議員黃俊哲接受民眾陳情遭炒房團坑殺，質詢新北市長侯友宜。（翻攝畫面）

該集團被踢爆後，負責人江媽持續神隱，不過本月26日上午，竟有一男一女前往議員服務處踢館。兩人表示，自己是江媽集團的會員，向她買房買得「好好的」，所居住的社區也沒有人被法拍，直指議員開記者會的做法，是害「房價下跌」的元凶，最後更稱要找別的議員開「記者會」反擊，趾高氣昂的態度讓服務處人員不敢恭維。

黃俊哲表示，民代遇到民眾陳情，就必須仔細聆聽並協助，開記者會的目的是提供民眾一個發聲的管道，並無問題。他呼籲被指控的江媽集團負責人應該親自向民眾說明清楚，才能弭平一切爭議。

江媽集團舉辦尾牙，現場還用抽房子、郵輪旅遊等大獎吸引會員。（讀者提供）

有十多位民眾向新北市議員黃俊哲投訴，指參加房地產代銷「江媽集團」舉辦的說明會，被以「低頭期款」「無息貸款」等條件利誘並簽下本票，購買3,000多萬元房產，沒想到建商事後反口，將屋主的本票裁定，害他們背上千萬元負債，房屋還被法拍。而目前負責人上命理節目大談賣房賺錢的畫面也曝光，還辦尾牙宣稱能「抽房屋」，行徑相當高調，只不過到頭來仍是一場騙局。

根據一段在Youtube上的影片顯示，廖女日前曾登上一個由王姓命理老師主持的節目，宣稱她本來開辦了3間私立學校，但後來遭同行陷害，負債2、3,000萬元，人生跌落谷底，依照命理老師的法門來「種生基」後，就認識板橋一名銀行少東，協助他銷售房屋，成為了銷售200間房屋的金牌代銷，更興奮表示「這是奇蹟」！

廖女在節目上指出，少東讓她銷售建案，成為金牌代銷。（翻攝自Youtube）

綽號江媽的廖女曾上命理節目，透露因緣際會認識銀行少東。（翻攝自Youtube）

本刊同時取得江媽集團辦理尾牙的照片，現場席開多桌座無虛席，其中還出現一個「抽獎項目」，標榜最大獎是抽「房屋」「4天3夜日本郵輪之旅」，超值的獎項引發會員雀躍鼓噪，營造飢餓行銷的氛圍。

江媽集團尾牙號稱提供豐厚產品，頭獎還能抽房子。（讀者提供）

有會員指出，江媽集團宣稱的郵輪之旅等大獎，實際並未兌現。（讀者提供）

不過據受害會員透露，該集團事後並未履行中獎承諾，沒人領到房子和郵輪之旅等大獎，等於辦尾牙抽獎是幌子，實質上只是回饋會員們吃一餐，也讓不少民眾怒控被當冤大頭。目前在新北市長侯友宜的指示下，新北市地政局已介入調查，受害的10多人也已聯合對廖女和建設公司提告。


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