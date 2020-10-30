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天道盟太陽會小弟「盜刷大嫂信用卡」　四肢全斷活活打死

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天道盟太陽會成員陳維毅等5人涉嫌毆打廖姓男子致死案，檢方今天偵結起訴。（圖／報系資料照）

▲天道盟太陽會成員陳維毅等5人涉嫌毆打廖姓男子致死案，檢方29日偵結起訴。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

天道盟太陽會成員陳維毅因收留的廖姓男子偷他老婆30萬元，還盜刷他老婆的信用卡，今年7月24日涉嫌指使小弟劉信維等人把廖挾持到台北市中山區瑤山宮，坐在沙發上親眼看著小弟痛毆廖男致死，台北地檢署偵查終結，29日依傷害致死等罪，起訴陳維毅等5人。

檢警調查，陳維毅指廖姓受害人因案出獄無處可去而加以收留，結果廖卻偷竊他老婆30萬元現金，還盜刷老婆的信用卡，與同是太陽會成員的袁柏暘及小弟劉信維等5人，開車到新莊將廖男押回瑤山宮。

陳維毅的小弟劉信維等人持鋁棒、熱熔膠條痛毆廖男四肢，陳坐在沙發觀看沒有阻止，痛打5個多小時，廖男已經氣息奄奄，陳等人本來打算找醫生救廖未果，就任由廖男倒在原地，留下劉信維扛責任，其他人離開瑤山宮。

檢方調查發現被害人身上沒有致命傷，手、腳四肢嚴重瘀青腫脹，造成廖男腦部、組織器官內都缺血、缺氧，消化系統無法正常運作，產生嘔吐現象，廖因平時吸毒，趴著挨打造成嘔吐，嘔吐物塞住呼吸道窒息而死。

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