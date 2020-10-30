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尼斯恐攻…馬哈地稱「穆斯林有權殺法國人」　推特急刪文

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▲▼馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／路透）

▲馬來西亞首相馬哈地。（資料照／路透）

文／中央社

法國南部尼斯市今天驚傳持刀攻擊，造成3死多傷，馬來西亞前首相馬哈地卻發推文表示，穆斯林有權「殺害數百萬法國人民」，引發眾怒，促使推特（Twitter）刪除他的推文。

一名攻擊者今天在尼斯市（Nice）聖母教堂內，持刀斬首一名婦女並殺害另外兩人。尼斯市長埃斯特羅（Christian Estrosi）形容，這起事件是恐怖攻擊。

事件發生後不久，今年2月下台的馬哈地（Mahathir Mohamad）不尋常地連發多則推文，當中提到一名法國老師被斬首，這位老師之前曾向學生展示對先知穆罕默德的諷刺漫畫。馬哈地說他不認同這項攻擊，但言論自由不包括「侮辱他人」。

過去曾因攻擊猶太人和LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）言論而引爆爭議的馬哈地還指出：「法國人在他們的歷史進程中，殺死了數百萬人。當中許多人是穆斯林。穆斯林有權憤怒，並為過去遭受的屠殺而殺害數百萬法國人。」

不過他也說：「整體而言，穆斯林並未採用『以眼還眼』的法律。穆斯林沒有。法國人不該採行。」

他的推文沒有直接提到尼斯的攻擊事件，但已引爆眾人譴責，社群媒體用戶將他貼上「離譜」與「可恥」的標籤。

推特最初將有關殺死「數百萬法國人」的推文標記為「美化暴力」，不過並未將其刪除。但不久之後，這則推文已被刪光。

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