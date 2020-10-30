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希拉蕊領先286萬票「大輸」川普！　4年前民調打臉…選民擔心重演

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▲美國總統大選辯論結束，希拉蕊民調62％大贏川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲希拉蕊2016年在選前多項民調都大贏川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

2016年一場大選，徹底翻轉了美國社會，自由派民主黨籍參選人希拉蕊以48.18％的民選得票率輸給共和黨籍的川普；而川普則以46.09％的民選得票率拿下304張選舉人票，順利入主白宮。當年的結果狠狠打了各大民調一巴掌，選民也擔心2020年大選會再度重演川普的逆轉戲碼。

時間退回到2016年11月大選前夕，儘管電郵門醜聞重創希拉蕊，但綜觀多家媒體公布的選前最新民調，希拉蕊仍略佔上風，小贏川普3至4個百分點。《華盛頓郵報》預測，希拉蕊已獲得超過半數的選舉人票275張；《路透社》公布最後民調顯示，希拉蕊可望取得303張選舉人票，遠超過270票的當選門檻，勝選機率高達90％。

▲▼美國總統川普在佛州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普在佛州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

希拉蕊看似勝券在握，卻沒發現有些民主黨鐵票倉已經悄悄轉向。2016年11月8日各州陸續開票，希拉蕊先是以拿下多個小州取得領先，豈料擁有龐大選舉人票的德州（38張）、佛州（29張）、賓州（20張）、俄亥俄州（18張）、喬治亞州（16張）、密西根州（16張）、北卡羅萊納州（15張）通通被川普吃下，選情自此明顯逆轉。

除了傳統民主黨鐵票區加州、紐約州與伊利諾州以外，希拉蕊的選舉人票數已無力回天，最終希拉蕊因選舉人票未過半超過門檻270票，而由306張選舉人票的川普獲勝；但若計算普選票，希拉蕊其實要比川普多出了286萬票，成為美國史上第五位贏得普選票卻輸掉大選的候選人。

2020年大選受到新冠肺炎疫情、中美貿易戰、種族衝突等因素影響，加上許多選民採取提前或郵寄投票，讓整體選情變數增加。今年拜登的勝選率民調也比當年希拉蕊來的低，民主黨的支持者擔心4年前的情況會不會重新上演。

▲▼民主黨總統參選人拜登在佛州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年拜登的勝選率民調也比當年希拉蕊來的低。（圖／達志影像／美聯社）

路透社／易普索（Reuters/Ipsos）28日公布6大搖擺州的最新民調指出，川普與拜登在佛州的支持率幾乎持平，亞利桑那州的成績也不相上下，北卡羅來納州相差僅1個百分點，選情陷入激烈拉鋸；值得注意的是，雖然6大搖擺州的選民大致認為，拜登能夠更完善地處理新冠肺炎疫情。但是，談到經濟面向時，大多數人仍比較信任川普。

2016年大選最準確民調之一的「拉斯穆森民調」（Rasmussen Reports）則在最新調查結果中指出，川普（Donald Trump ）的劣勢正在縮小。從結果來看，拜登（Joe Biden）的領先幅優勢一路衰退，幅度從兩星期前的12％、一星期前的3％，到如今川普又超車領先1％；到底未來四年由誰入主白宮，恐怕還是得等到選舉當天才能見真章。

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