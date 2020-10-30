「飛機省著開啊」！F-5E墜毀、飛官殉職　黃安酸：這種摔法不好

▲藝人黃安在微博大談F-5E戰機墜海事件。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

空軍F-5E戰機29日發生訓練意外，儘管飛官朱冠甍成功跳傘落海，經送醫搶救後仍宣告不治，消息讓台灣各界相當悲痛，直呼國家痛失英才。不過，久居大陸、立場鮮明的藝人黃安卻接連在微博諷刺說，「台空軍弟兄們，你們得省著開呀，這都還沒開打，這種摔法不好呀。」

空軍F-5E戰機29日上午發生事故後，藝人黃安隨即把消息轉發在微博，同時貼上飛官朱冠甍、F-5E戰機與搜救畫面，接著留言「今天，台軍又摔了一架戰機」、「戰機在志航基地起飛不久，就發現發動機不靈了」、「台空軍弟兄們，你們得省著開呀，這都還沒開打，這種摔法不好呀。」

▲黃安表示「台空軍弟兄們，你們得省著開呀。」（圖／翻攝自微博）

數小時後，黃安再次發文，形容飛官朱冠甍殉職的情況，「真是武大郎吃砒霜，吃也死，不吃也死，跳傘也死，不跳也死，真是的」，更酸總統蔡英文、酸台灣政府會先撫卹家屬，再把死者牌位送進「忠烈祠」並升官一級，朱姓飛官用生命捍衛台灣自由民主，「台軍不可戰勝，Taiwan can help。」

空軍F-5E戰機29日清晨發生墜海意外，飛官朱冠甍上尉送醫後宣告不治，國家痛失英才。其實自2020年初起國軍意外連連，一架UH-60M黑鷹直升機意外墜毀山區，造成機上8人死亡，時任國防部參謀總長沈一鳴空軍上將也在名單內，之後在其他操演中也有意外發生，今年至今就有15人不幸殉職。