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慧眼看天下／美選德州觀察 川普拜登其實勝負已出？

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新聞節目中心／綜合報導

11月3日就是美國總統大選的投票日，這場預估會有一億五千萬選民投下神聖一票的重要選舉，目前隨著杭特拜登的「電郵門」事件跟川普的「中國秘密帳戶」曝光後，在全球新聞引起高度的關注。但相較於世界各地的媒體對這些新聞的熱愛來看，美國國內的媒體倒是對這些新聞呈現一種不同的冷處理態度，《慧眼看天下》第120集，就特別連線訪問位在美國德州，曾經在台灣擔任過記者工作，目前在德州執業的律師包杰生，透過他在德州當地的觀察，告訴台灣觀眾一個跟你在媒體上認知不同的美國選情。

透過包杰生的觀察，拜登的選情並沒有受到小兒子杭特的「電郵門」太大影響，而美國主流媒體之所以選擇冷處理這則新聞的考量，就在於證據力的不足。而現在美國還流傳了一條未經證實的內幕消息，指稱朱利安尼在操作這則「電郵門」新聞的時候，第一時間是找上福斯新聞台的。可是福斯新聞台即使政治立場比較偏向川普，都礙於這則新聞有太多沒有交代清楚的地方，甚至新聞來源的可靠性也不足，所以選擇先不處理這則新聞，最後才由《紐約郵報》來做第一手披露。

▲▼2009年時任民主黨參議員的拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）一同出席參議院宣誓儀式。（圖／達志影像／美聯社）
▲2009年時任民主黨參議員的拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）一同出席參議院宣誓儀式。（圖／達志影像／美聯社）

川普激情造勢 倒楣的是選民!?
台灣選舉時常以造勢場子的熱度來判斷候選人的人氣，但是今年受限新冠肺炎疫情的影響，從台灣看美國選情，拜登感覺是佛系競選，跟川普熱鬧的造勢場子完全不能相提並論，這點曾經也跑過台灣競選新聞的包杰生，提供了一個有趣的新聞觀察。包杰生說拜登之所以不舉行大型的造勢場子，是因為他的競選口號有一條，就是認為川普對於新冠肺炎疫情的防堵沒有做好，所以如果他說一套做一套，還舉行大規模的造勢活動，會被當成沒有誠信的候選人，因此才會選擇得來速造勢。雖然川普的造勢活動看起來很熱，可是27日晚間的一場在內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)艾普列機場(Eppley Airfield)舉辦的造勢活動，當地的氣候很冷，結果活動一結束，川普搭乘飛機離開後，卻因為沒有完善的選民離場機制，使得群眾散會之後因為等不到往返造勢地點與停車場之間的交通車，造成有人因為失溫而叫救護車送醫的新聞，再加上之前幾個川普造勢活動結束後，也有民眾傳出感染新冠肺炎的新聞，所以如果用造勢場面來判斷候選人人氣，其實是不適用這次的美國選舉。

▲▼慧眼看天下主持人黃寶慧連線美國德州訪問包杰生（圖／慧眼看天下）
▲慧眼看天下主持人黃寶慧連線美國德州訪問包杰生（圖／慧眼看天下）

美國選舉開票日即是亂的開始!? 恐怕只是想太多了
這次的美國選舉台灣熱烈的程度一直是高居不下，從外部觀察，有人預測川普跟拜登有可能會出現拉鋸戰，而美國似乎有些城市的人們也開始憂心會出現選後不理性的抗議，開始出現了離城潮，反而居住在德州的包杰生感受略和台灣不同，因為本次選舉很多選民其實心意已定，之所以出現離城潮，應該是受到疫情生活不便的影響，所以才選擇離開大城市轉往其他城市居住。至於台灣新聞憂心的投開票所有人持槍這些問題，其實美國已經是一個施行民主政治多年的國家，兩黨政治換人做做看的事情早就行之有年，選民大多也是理性看待，所以目前就包杰生的觀察並沒有太緊張的情事發生。更多內容，敬請鎖定10月31日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

▼完整節目內容，將會於10月31日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下120集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

"電郵門"雷聲大雨點小 美媒噤聲?拜登嗆沒拿一分錢!川普秘密帳戶曝光 年繳18.8萬稅給中國? 泰學運延燒三個月 總理不下台 學生不回家!?

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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