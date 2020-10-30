F-5E墜海引疑慮！外媒：台灣戰機老化　若共軍侵襲擋得住嗎？

▲朱冠甍經常在IG分享與家人的相處，還有開戰鬥機的模樣。（圖／翻攝自朱冠甍IG）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣空域10月份就遭21架共機闖入，豈料台東志航基地卻驚傳F-5E戰鬥機墜海意外，飛行員朱冠甍殉職。適逢兩岸關係日漸緊張，外媒拋出疑問，台灣日益老化的戰機是否仍安全牢靠，並能在戰爭中的抵禦外敵。台灣空軍是使用F-5系列戰機的最大使用者，自民國63年以來，全系列使用的時間已超過40年，外媒對於戰機老化的擔憂不無道理。

國防部指出，單單10月份就有21架共機進入台灣空域。綜合彭博社和法新社報導，台灣戰機最近緊急升空驅離共軍的次數比往年多了2倍；專家分析，解放軍多次擾台不止是為了測試台灣的態度與防禦反應，同時也會耗盡我方戰機。

Taiwan fighter jet crashes, fuelling worries about ageing fleet https://t.co/LiTR2NPCG4 — The Straits Times (@STcom) October 29, 2020

自兩岸1949年內戰後分裂以來，台灣就長期生活在中國大陸入侵的威脅之下。中國大陸一直視台灣為自己的領土，並誓言有一天會奪回它，即使動用武力也在所不惜。

眼下兩岸情勢升溫，但台灣的戰機多數都已老化，而且空軍的裝備也不足，再加上最近國軍演習意外事故頻傳，讓人無法不擔憂，若中國大陸真的打算武統台灣，我方的軍機是否仍安全牢靠、擋得住外來的攻擊。

台灣空軍F-5E型戰機為民國62年與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架。民國63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，目前仍擔任台灣空軍部隊的訓練任務。

空軍司令部參謀長黃志偉表示，失事的F-5E戰鬥機於民國69年11月14日出廠，飛行總時間為6260小時45分鐘，上次週檢時間為民國108年9月29日至12月28日，迄今使用時間為266小時45分鐘。國防部說明，目前已全面停飛F5型機部隊，以執行特檢調查。

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