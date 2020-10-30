川普寄望「潛在支持者」再創勝選神話　華爾街日報：沒有這樣的人

▲距離美選投票日只剩不到1週，民主黨總統參選人拜登與總統川普誰能入主白宮，引人注目。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統大選進入倒計時，但目前的情勢仍對川普十分不利，他的民調一直都不及對手拜登，也未有任何跡象顯示他能複製2016年的勝選模式。不過他的競選團隊認為，只要能說服2016年大選期間「支持川普但沒去投票」的選民出來投票，那川普就連任有望了。

據《華爾街日報》報導，從他們與國家廣播公司（NBC）合作的民調結果看來，目前拜登仍佔據領先優勢，而且也未有任何跡象顯示川普將獲得中間選民的支持，因此川普想再次複製2016年意外獲勝的機率實在不高。

2016年的大選結果讓許多人都嚇了一跳。希拉蕊（Hilary Clinton）一直以來在民調中的支持率都比川普來得高，最後卻在選舉中敗下陣來。有專家事後分析，這是因為所有的民調都忽略了中間選民的意見，許多潛在的川普支持者從未表態自己的政治傾向，再加上部分選民在選前臨時倒戈投給川普，因此才產生了出人意表的結果。

WSJ/NBC News pollsters' revisit with previously wavering, loosely committed or undecided voters finds no clear break toward President Trump, as was seen in 2016, and an overall preference for Joe Biden. https://t.co/h0xoiGCQlH — Gerald F Seib (@GeraldFSeib) October 28, 2020

《華爾街日報》華盛頓執行編輯塞布（Gerald F. Seib）表示，今年的大選與往屆不同，選民們在數個月前就已經鎖定好自己的心儀候選人，而且要他們動搖的可能性不高；至於那些遲遲無法決定要將選票投給誰的中間選民，對於最後希望誰當選總統意見各半，但大部分還是偏好拜登勝選。

塞布補充，這是這場選舉中非常重要的一點，因為川普至今的支持率都不及拜登，他需要拉攏那些還未作出決定，或是有可能改變主意的選民，才能贏得本屆大選，「但我們一直沒看到被成功拉攏的人出現」。

塞布分析，兩位候選人的支持者立場非常明顯的原因是他們清楚自身的訴求是什麼，「拜登的支持者想要一位關注疫情、有人品、有風度的總統，而川普的支持者因為經濟而選擇將票投給他」。

▲川普競選團隊認為，只要川普的潛在支持者都出席投票，那這屆大選就十拿九穩了。（圖／路透）

儘管目前的局面對川普十分不利，但競選團隊仍抱持樂觀的心態。他們認為，只要能說服2016年大選期間「支持川普但沒去投票」的選民出來投票，那川普就能在本屆選舉中獲勝。

據美聯社報導，川普的競選團隊認為，目前大部分的民調都忽略了來自工業區、農村、礦場的工人階級，因此民調結果才會顯示拜登支持率高於川普，然而，這些「被遺忘的美國人」事實上對拜登心懷不滿，會結伴一同參加川普的造勢活動，在自家庭院貼滿標語，可以算得上是「忠心耿耿」，因此川普在這場戰役中仍有翻身的機會。

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