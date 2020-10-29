婦遭友推入水庫雙亡！女兒揭「為25年前舊事尋仇」　2人關係曝光

▲婦遭友推入水庫雙亡，過程相當驚悚。（圖／翻攝現代快報）

圖文／CTWANT

中國江蘇南京日前在溧水區一水庫發生溺斃事件，一名女子蹲在一旁綁鞋帶，沒想到竟遭女同伴推下水庫，2人均溺水身亡。有網友猜測2人關係可能是閨密，但受害人女兒否認，表示二人僅是25年前的同事關係，而此事發生原因可能是為了25年前的舊事尋仇。

綜合陸媒報導，一段影片在網路上瘋傳，21日中午12時18分許，江蘇南京溧水區一水庫有2名女子前往遊玩，期間穿著橘色上衣的女子蹲下繫鞋帶，沒想到另一名穿著黑色上衣的女子竟突然起身，繞到橘衣女子身後將她推下水，2人落水後，黑衣女子還拚命將對方壓入水中，最後雙雙溺斃。警方到場後，立即將2人遺體打撈上岸，經調查發現，黑衣女子曾服用過抗憂鬱症藥物，推測事故與此有關，詳細情形則仍須進一步調查。

消息曝光後也引起熱議，網友紛紛猜測2名女子的關係及兇手殺人動機，由於2名死者距離很近且肢體互動間看起來親密，因此有網友猜測2人是閨密，但此說法被受害人女兒否認，且透露爺爺奶奶告訴他，母親與凶手在25年前曾是同事，半個月前才重逢的。

受害人女兒還透露，案發前，母親本來準備做飯，肉都切好了，菜還沒收拾，此時兇手史女騎車趕來，要帶母親走，母親明顯是不願意的，但後來不知道史女跟母親說了什麼，母親便答應跟他去水庫，「母親平時為人和善，跟別人都沒什麼矛盾，跟史某也僅僅重逢了半個月，一定是因為25年前的事情報復，不然那真的無法解決事件的原因。」受害人女兒希望警方能查出真相，不要只把原因都推給憂鬱症。

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