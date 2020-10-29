　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國又出事！駐沙烏地領事館警衛被砍　一天之內第3起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法國尼斯恐攻。（圖／路透）

▲法國1日之內發生3起與穆斯林社會有關案件。圖為尼斯聖母院教堂前軍警。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

近期穆斯林世界反法情緒高漲，29日除了法國處城市發生明顯與伊斯蘭極端主義有關的攻擊事件外，同日在法國駐沙烏地阿拉伯領事館也有一名警衛遭當地男子持刀刺傷，所幸傷者送醫後已經沒有大礙。

英國《衛報》引述沙烏地新聞社報導，一名沙烏地本地男子使用「鋒利工具」刺傷法國駐吉達總領事館的一名警衛，目前傷人的男子已經被捕。法國駐利雅德大使館發表聲明說，傷者是一家私人保全公司雇員，送醫救治後情況穩定，法國大使館強烈譴責任何對外交設施的惡意攻擊。

法國總統馬克宏（）近日針對穆斯林的談話立場引起伊斯蘭世界不滿，多個穆斯林國家反法情緒高漲，也讓法國社會不太平靜。法國尼斯（Nice）聖母院教堂當地時間29日上午也發生隨機砍人事件，造成3人死亡，其中一人疑遭「斬首」；另外在亞維農（Avignon）也發生男子在街頭持槍威脅民眾，被趕來警方擊斃。據稱，2起事件兇手都曾在作案過程中高喊「真主至大」（Allahu akbar）。

近日發生多起事件，激化法國與伊斯蘭社會衝突，包括2015年曾遭恐攻血洗的《查理週刊》（Charlie Hebdo）重新刊登伊斯蘭教先知穆罕默德的諷刺漫畫、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在演說中稱伊斯蘭教「處於危機之中」，以及巴黎一名中學教師帕蒂（Samuel Paty）因為在課堂上展示諷刺穆罕默德的漫畫，結果被來自車臣伊斯蘭極端主義分子斬首殺害。

事件發生後，帕蒂被追授法國國家最高榮譽，馬克宏也公開表示將捍衛法國公民的言論自由，包括透過漫畫來表達思想的權利，近一步惹怒伊斯蘭世界，多個穆斯林國家都爆發針對法國的抗議活動，或是自發抵制法國商品。

►隋棠大推護髮好物

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／台南驚傳隨機殺人！他擄走「女大生」僅剩內褲陳屍山溝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲發現500米「刀片狀」巨型珊瑚礁　跟台北101一樣高

法國又出事！駐沙烏地領事館警衛被砍　一天之內第3起

又一起襲擊！法國男持槍高呼「真主偉大」...被警察當街擊斃

德國準備接種新冠肺炎疫苗　梅克爾：這個冬天會很難熬

搖擺州「百萬選票」還沒寄回　選舉官員籲：來不及了！快直接帶回來

15歲少女遭狂搧巴掌！婦人怒斥「不夠愛國」...真相曝光網全怒了

23歲長姊智力=小學生　殘障津貼被媽領走！爆氣「活活踩死」3歲弟

快訊／法國尼斯恐攻釀3死！1女慘遭「斬首」陳屍教堂內　2人割喉亡

川普力拚翻盤！佛州、亞利桑那州「追平」拜登　3大戰場激烈拉鋸

20歲正妹失蹤7月！託夢母「再找一下」...5天後挖出遺體

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

被老師看不起...在建中當最後一名　日文師：做喜歡的事比成績更重要

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

怕生汪到新家...躲籠內憋尿4天！從「恐懼→主動出籠」爸感動到哭

澳洲發現500米「刀片狀」巨型珊瑚礁　跟台北101一樣高

法國又出事！駐沙烏地領事館警衛被砍　一天之內第3起

又一起襲擊！法國男持槍高呼「真主偉大」...被警察當街擊斃

德國準備接種新冠肺炎疫苗　梅克爾：這個冬天會很難熬

搖擺州「百萬選票」還沒寄回　選舉官員籲：來不及了！快直接帶回來

15歲少女遭狂搧巴掌！婦人怒斥「不夠愛國」...真相曝光網全怒了

23歲長姊智力=小學生　殘障津貼被媽領走！爆氣「活活踩死」3歲弟

快訊／法國尼斯恐攻釀3死！1女慘遭「斬首」陳屍教堂內　2人割喉亡

川普力拚翻盤！佛州、亞利桑那州「追平」拜登　3大戰場激烈拉鋸

20歲正妹失蹤7月！託夢母「再找一下」...5天後挖出遺體

力挺亞洲盃資格賽延期　體育署長張少熙：球員安全第一

快訊／台南驚傳隨機殺人！長榮女大生被「麻繩勒脖」…僅剩內褲陳屍山溝

27歲就被說「老妹、大嬸」！　斯亞怒反駁：社會真的對女性很嚴苛

「飛機省著開啊」！F-5E墜毀、飛官殉職　黃安酸：這種摔法不好

「十月驚奇」將襲南海島礁？　陸國防部：美防長已澄清報導不實

濟州島散步迷路…偶遇大叔救援　一看竟是SEVENTEEN勝寬他爸！

澳洲發現500米「刀片狀」巨型珊瑚礁　跟台北101一樣高

幫助入眠還能消耗卡路里！　你不知道的洗澡「6大好處」　

F-5E戰機老舊？　空軍：與事實不符　113年完成汰換

全家獨家販售金馬57口罩　限量打造防疫時尚、星級餅乾搶市

EXO燦烈被前女友爆「交往三年出軌10次」！　遭控訴「忙著和新女人骯髒玩耍」…SM回應了

國際熱門新聞

23歲長姊智力=小學生！暴怒下活活踩死3歲親弟

媽媽在床上睡覺　4子女伴屍2年

男掉進天坑　身上爬滿肥老鼠

即／法國尼斯恐攻！1女遭斬首陳屍教堂

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

正妹失蹤7月！託夢母「再找一下」挖出遺體

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

美搖擺州「百萬選票」還沒寄回

澳洲發現巨型珊瑚礁　跟101一樣高

法國連3案　駐沙烏地領館人員被砍

德國準備接種新冠疫苗　梅克爾回應了

兄妹玩滑翔傘「撞岩石成肉餅墜」　現場離奇發現第3傷者

男子持槍高呼「真主偉大」　被當街擊斃

15歲少女遭婦人狂搧巴掌！真相曝光網全怒了

更多熱門

相關新聞

男子持槍高呼「真主偉大」　被當街擊斃

男子持槍高呼「真主偉大」　被當街擊斃

法國東南部城市尼斯（Nice）一間聖母院教堂才剛在29日發生恐怖攻擊事件，同日下午另一東南部城市又發生一起恐攻事件，一名男子持槍在街上威脅路人，並不斷高喊「真主至大」（Allahu akbar）。當地警方報案後緊急抵達現場，判斷犯嫌持槍有立即的危險性，最終開火擊斃犯嫌。

英國1天10萬人確診！11月底恐日增百萬人

英國1天10萬人確診！11月底恐日增百萬人

《查理周刊》諷刺畫惹怒土耳其！急召法國使節

《查理周刊》諷刺畫惹怒土耳其！急召法國使節

《艾蜜莉在巴黎》看法國女人妝容重點

《艾蜜莉在巴黎》看法國女人妝容重點

法疫情狂飆　馬克宏宣布：重啟全國封鎖

法疫情狂飆　馬克宏宣布：重啟全國封鎖

關鍵字：

恐怖攻擊極端主義法國

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

丈夫持刀狠砍！熟睡妻肚破腸流　血泊中「裝死」報案求生

八三夭唱校園「摔麥又踩鼓踹」！

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

《超偶》張芸京爆「吞藥走絕路」

跟好友借車鎖不起來　一視訊尷尬了

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

朱冠甍相驗結果出爐！頭部外傷顱內出血致休克

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面