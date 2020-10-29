15歲少女遭狂搧巴掌！婦人怒斥「不夠愛國」...真相曝光網全怒了

▲泰國一名少女，因為在車站播放頌聖歌時，並未起立頌唱，結果遭到一旁的大媽搧巴掌教訓。（圖／翻攝自ซีนิว วิวเว่อร์ 4K臉書）

圖文／CTWANT

日前泰國發生一起衝突事件，泰國車站播放愛國歌曲《頌聖歌》時，一名少女並未起立致敬王室，一旁的婦人見狀，衝上去扯少女的頭髮，甚至狂搧少女耳光。影片畫面曝光後，引起泰國網友的憤怒。

泰國網紅「ซีนิว วิวเว่อร์ 4K」在臉書上發文，表示在27日時，在泰國大成火車站的月台上播放愛國歌曲《頌聖歌》時，一名年僅15歲的少女並未依規定起身站立頌唱、致敬王室，遭到附近一位身穿紅衣的婦人怒罵，婦人訓斥少女「不夠愛國」，甚至出手拉扯少女的頭髮，同時搧少女好幾個耳光。少女的同行友人立刻用身體阻擋婦人，一旁也有其他民眾勸導，甚至拉開該名婦人。但婦人依舊嘴上不饒人的怒罵，而婦人誇張的行為，都被附近民眾用手機拍下。

而有泰國記者在推特上貼出車站監視器的影片，少女的家人解釋，該名少女是因為經痛而無法站立，所以才沒有起立唱國歌。而少女也在案發之後到警局報案，該名婦女事後也向少女父母道歉，但全案仍由當地司法單位處理中。

據悉，在泰國當地有著相當嚴格的法令規定，人民必須要尊重王室，再加上前任泰王蒲美蓬作風穩健，深得人民喜愛，不少民眾出於對蒲美蓬的尊敬，也會尊敬泰國王室。但是隨著時代的變遷，再加上現任泰王哇集拉隆功離經叛道的行為，讓不少泰國年輕人對泰國王室產生不滿。近期的泰國的反政府遊行中，就有抗議團體要求重新整頓泰國王室，修改相關法律。

延伸閱讀

▸ 諧星尪愛在公廁約砲劈6女 佐佐木希甩醜聞露面…魚尾紋現形超憔悴

▸ 《超級偶像》張芸京長達8月沒工作！「繳不出房租」負債累累 吞藥走絕路

▸ 空姐爆劈腿多男！床單留不明液體＋毛 未婚夫「為她離婚花百萬」綠爆全說了