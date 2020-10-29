三井Outlet驚見遛鳥俠！83歲阿公邊揉邊逛　辯找嘸廁所靠套弄忍尿

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子在林口三井Outlet購物時，竟看到一名男子在賣場走動，右手不斷套弄從褲襠露出的生殖器，嚇得她趕緊撇開頭，當晚到臉書社團貼文「遇到遛鳥俠，真噁心」，警方獲報調閱監視器，鎖定這名遛鳥俠，翌日在賣場旁將他逮捕，他竟辯稱「尿急找不到廁所」，訊後依公然猥褻函罪送法辦。

▲83歲阿公在林口三井Outlet二樓閒晃，邊用右手套弄從褲襠露出的生殖器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

28日晚間10時許，陳姓女子在臉書社團「林口大家庭」貼文，「今天去三井遇到遛鳥俠，真噁心」，轄區林口警分局主動與陳女取得聯繫，掌握「遛鳥俠」相關衣著、外觀等特徵及確切案發時地。

▼女網友貼臉書遇到遛鳥俠直呼「真噁心」。（圖／記者陳以昇翻攝）

29日上午，警方到賣場調閱監視器，鎖定白髮蒼蒼的83歲王姓男子。從影片看來，王男頭戴帽子、口罩，走在林口三井Outlet的二樓賣場，仔細一看，他右手不斷地套弄從褲襠露出的生殖器，確實公然猥褻。

警方隨後在Outlet賣場旁發現王男，經上前盤查確認身份，將他帶回偵訊。他向警方辯稱「對賣場環境不熟，找不到廁所，加上尿急，才會邊走邊露出生殖器套弄來忍尿」，警方對他的供詞不予採信，訊後依公然猥褻罪函送法辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼83歲王姓阿公涉犯公然猥褻罪函送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）