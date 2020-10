快訊／法國尼斯恐攻釀2死！　1男慘遭「斬首」陳屍教堂內

▲法國尼斯驚傳恐攻。(圖/翻攝自推特)

記者吳美依/綜合外電報導

綜合法媒《尼斯─馬汀報》(Nice-Matin)與俄羅斯《衛星通訊社》報導,法國尼斯一間聖母院教堂於當地時間29日上午9時左右爆出槍響。兇嫌持刀攻擊人群,立刻引發恐慌,目前累計2人死亡,多人受傷。

BREAKING - Knife stabbing attack at Notre-Dame church in Nice. One dead and several injured. pic.twitter.com/EOoQGL2yHG