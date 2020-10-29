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山寨AirPods Pro超狂！達人驚「驗證序號沒用」　曝7大招防假貨

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Switch、AirPods Pro（圖／業者提供）

▲專家授7招破解山寨版AirPods Pro。（圖／業者提供）

記者林妤柔／綜合報導

網路山寨商品充斥，AirPods Pro價格竟然是正版的一半，到底該怎麼分辨真偽？對此，3C達人Tim哥特地買了一組AirPods Pro，教大家靠「7大招」分辨山寨版耳機，但他實測後也發現，山寨版竟然還能騙過蘋果官方序號，相當強大，但如果是iPhone12，可能就無法用山寨AirPods Pro聽音樂。

防真偽7大招

1.拆封包裝、印刷
Tim哥指出，蘋果包裝的印刷圖像是置中，拆模可以一體撕開。不過山寨一撕就斷了，字上印刷、材質、顏色摸起來也有差，正版比較有霧銀感，山寨AirPods Pro則像一般手機配件。

2.包裝盒序號
每個AirPods Pro包裝盒的右下角都有序號，可輸入電腦序號，看是否符合Apple Care，不過這次山寨版AirPods序號也登進去了，讓Tim哥直呼不可思議。

3.顯示燈
辨認正版、盜版，可從顯示燈來看，盜版像被挖個洞，正版是薄的燈，且有霧面感。另外，AirPods Pro盒的後面有銀色鐵片，盜版能摸出粗糙的感覺。

▲▼ 。（圖／翻攝自粉絲團）

▲正版AirPods Pro會有連線成功的圖示。（圖／翻攝自粉絲團）

4.連線圖示
如果是正版AirPods Pro，會有連線成功的圖示，並且轉圈圈。Tim哥最開始用山寨版AirPods Pro並沒有跑出圖示，但多用幾次竟然也成功。

5.降噪、通透模式
Tim哥使用耳機後，發現山寨版的降噪模式很悶，一點都不立體。雖然也有通透模式，但跟正版比起來有差。

6.音響圖像更動
打開耳機後，喇叭聲音的圖示要變成AirPods Pro的LOGO，但山寨版並不會變。

▲▼ 。（圖／翻攝自粉絲團）

▲正版耳機的聲音圖示會變成AirPods Pro的LOGO。（圖／翻攝自粉絲團）

7.iOS14不支援
最後Tim哥發現，如果是iOS14，山寨版AirPods Pro無法聽Apple Music和Youtube，用什麼都當掉，但非iOS14就可以拿來聽音樂；表示山寨產品尚未支援iOS14，iPhone12推測也無法使用，這也可以當作判定準則之一。

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