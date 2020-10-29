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關山特搜隊7警消冒雨攻山！評估登山客大腿脫臼...直升機吊掛

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▲「警、消、空」三方合力山區救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「警、消、空」三方合力山區救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

28日10時許，有山友報案稱「有人在山谷中受傷，請派員協助救援」，台東縣警察局關山分局向陽派出所獲報後，隨即通報消防隊，由關山特搜隊派出5名警消及2名義消先行上山前往救難地點，抵達後檢視曾姓傷患大腿脫臼，生命跡象穩定，但因天色昏暗及山路難行，遂在原地紮營，於29日清晨，警員嘪慶霖隨警消3人前往增援，但經考量評估後，仍請求空勤總隊派直升機前來吊掛，並於9時35分許順利吊掛送醫。

28日10時許，向陽派出所電話響起，勤務指揮中心通報「馬戒斯山谷內有人受傷無法行走，請派員前來協助救援」！員警與報案人通話後得知，他們一行4人欲前往嘉明湖，但在途中因身體不適，所以他停在馬戒斯山谷等候，另外3人繼續行程。

於等候期間曾男在附近攀爬，結果不慎跌落，還好附近有人紮營，聽到他的呼救聲，循聲找到人後，到有訊號處報案請求協助救援；員警隨即通報消防隊，由關山特搜隊派出5名警消及2名義消先行上山前往救難地點，但因近日山區陰雨不斷，山路小徑更是崎嶇濕滑難行，救難人員在「救人第一」的使命驅使下依然勇往直前，終於安全抵達，

經檢視曾姓傷患，所幸僅大腿脫臼，其餘並無明顯外傷，生命跡象穩定，但因天候不佳且昏暗，眾人便在此地紮營過夜，於29日清晨，警員嘪慶霖隨警消3人前往支援，原本要用輪揹或是擔架後送，但因在天候及時效的考量上，便請求空勤總隊支援直升機前來吊掛，於9時20分許直升機抵達上空，於9時35分順利吊掛完成飛離，就在警、消及空勤的三方合力下，順利完成此次山區救援工作。

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