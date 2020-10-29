兄妹玩滑翔傘「撞岩石成肉餅墜」　現場離奇發現第3傷者…揭繩索斷真相！

▲滑翔傘乘重有限。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少年輕人在海島度假時，都會喜歡玩極限運動，其中拖曳傘就是許多入門者的選擇，但其容易隨著天氣、風向不同，而蘊藏風險。日前2名英國籍旅客前往希臘羅德島度假，在當地玩拖曳傘，未料卻因為風太大，導致吹偏了原本的飄移路線，直接撞上巨大的岩石區，而救援隊抵達時，更離奇發現有第三名傷者。

根據英國《鏡報》報導，拖曳傘商家原本接洽了15、13歲的一對兄妹，兩人升空之後一路隨風在既定航線上飄移，未料卻因為風向與風速的改變，兩人突然往海岸邊一處巨大的岩石區急速撞上，當場消失在岩石堆中。當地就難隊接獲報案之後，隨即前往附近尋人，未料卻發現一旁不遠處竟有第三名少年，生命跡象相當微弱。

另，當地媒體《Etaktanea》則報導，第三名傷者與前兩人同為兄妹關係，當時因為繩子斷裂，被強風捲走，15、13歲的玩家受到強烈撞擊當場死亡，而繩索之所以斷裂，就是因為乘載了3人的重量，且救援隊抵達後，因為附近沒有通往的道路，還拖延了搶救的時間。

第三名傷者目前傷重正緊急治療中，據悉當地明文規定不得3人以上同時乘坐，未料三兄妹仍不聽勸而傳出意外，目前外交部也正與家屬接洽，協助妥善處理後續。