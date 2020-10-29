　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

流感疫苗死亡數增至72例！萬聖節夜店不辦派對...南韓新冠疫情緊張

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼今年萬聖節受疫情影響，首爾梨泰院街道異常冷清。（圖／CFP）

▲今年萬聖節受疫情影響，首爾梨泰院街道異常冷清。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從今年起接種流感疫苗後而死亡的案例，截至今（29）日0時為止已累計72起，同時新冠肺炎（COVID-19）於29日共通報125起新增病例，連續兩天新增病例突破三位數，在防疫路上不斷面臨考驗，而首爾梨泰院、江南地區酒吧與夜店也宣布萬聖節當天（31日）考慮停止營業，響應政府防疫政策，一年一度的萬聖節派對與遊行今年可能因疫情而取消。

根據《韓聯社》報導，統計顯示，70歲以上死者高達62名，佔所有死者比率86.1%，南韓疾病管理廳表示，從新增的25起死亡病例分析報告來看，其死因與流感疫苗有關的可能性相當低，且未有患者生前出現過敏性休克反應，而於同日接種同間藥廠生產之相同批號疫苗的患者中，也尚未有人患者出現重症以上的副作用。

疾病管理廳補充，由於現在71起病例的死因與流感疫苗相關的可能性非常低，因此判定不暫緩國家流感疫苗接種。

▲▼據統計，南韓今年接種流感疫苗後而死亡的人數累計72例。（圖／CFP）

▲據統計，南韓今年接種流感疫苗後而死亡的人數累計72例。（圖／CFP）

而根據《韓國經濟》援引美媒《合眾社》（UPI）的報導，美國佛羅里達大學健康服務研究、管理與政策教授阿奇•麥諾斯（Arch Mainous）所組成的研究團隊發現，從3至8月染上新冠肺炎的2千多名患者中，若曾於一年以內接種流感疫苗，其演變為重症之機率與未接種流感疫苗的患者相比，減少了至少3倍以上，顯示流感疫苗能有效阻止新冠肺炎病情惡化。

不過研究團隊也補充，流感疫苗並不能降低感染上新冠肺炎的機率。

據悉，目前南韓新冠肺炎共累計26271例確診、462例死亡。

►施打流感疫苗暴斃！南韓決定「繼續施打」：與死亡原因無關
►動脈破裂！72歲老翁「接種疫苗」後猝死...當局決定繼續施打

►聽Podcast掌握美選及國際局勢
Apple：https://apple.co/3ibJl8F
Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj

►隋棠大推！「極致修護精華」快跟稻草髮說再見

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／F-5E失事飛官朱冠甍殉職　共機運9再擾我西南空域
大馬路上驚見「天弓飛彈」！　照片曝光引熱議
快訊／金管會宣布：旅平險保費明年降10%
快訊／總冠軍象獅爭霸　兩隊28人名單公布
丁國琳揭未婚生女內幕！　慘當「小六」…產下小孩才知
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／法國尼斯恐攻釀3死！1女慘遭「斬首」陳屍教堂內　2人割喉亡

川普力拚翻盤！佛州、亞利桑那州「追平」拜登　3大戰場激烈拉鋸

20歲正妹失蹤7月！託夢母「再找一下」...5天後挖出遺體

流感疫苗死亡數增至72例！萬聖節夜店不辦派對...南韓新冠疫情緊張

倒數6天！贏者全拿、選舉人票是什麼？　懶人包一次看懂2020美國總統大選

老公抱走7月大女嬰「秒丟下2樓陽台」　妻見他空手回房傻了

慘揭墨國中部「59屍最大亂葬崗」　遺骸多到缺人手！家屬組搜索隊

兄妹玩滑翔傘「撞岩石成肉餅墜」　現場離奇發現第3傷者…揭繩索斷真相！

「媽媽在床上睡覺」警破門驚見腐爛女屍　4子女伴屍長達2年！

李明博涉貪17年徒刑定讞！回監日期出爐...痛批：傷害韓國法治

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

傻柯基一頭撞上玻璃「懷疑汪生」　呆萌模樣老爸噴笑：抱歉沒教過

「男宿」喜迎小公主！組7口之家 媽親手剪臍帶：抱入懷才真實

快訊／法國尼斯恐攻釀3死！1女慘遭「斬首」陳屍教堂內　2人割喉亡

川普力拚翻盤！佛州、亞利桑那州「追平」拜登　3大戰場激烈拉鋸

20歲正妹失蹤7月！託夢母「再找一下」...5天後挖出遺體

流感疫苗死亡數增至72例！萬聖節夜店不辦派對...南韓新冠疫情緊張

倒數6天！贏者全拿、選舉人票是什麼？　懶人包一次看懂2020美國總統大選

老公抱走7月大女嬰「秒丟下2樓陽台」　妻見他空手回房傻了

慘揭墨國中部「59屍最大亂葬崗」　遺骸多到缺人手！家屬組搜索隊

兄妹玩滑翔傘「撞岩石成肉餅墜」　現場離奇發現第3傷者…揭繩索斷真相！

「媽媽在床上睡覺」警破門驚見腐爛女屍　4子女伴屍長達2年！

李明博涉貪17年徒刑定讞！回監日期出爐...痛批：傷害韓國法治

超罕見！農夫救出「金黃烏龜」　動保專家看傻：得了白化症

護國神山「群」漸成形　半導體機械取代工具機　機械類最大出口品

飛行員墜機畫面全都錄　照片場景神似1983年經典電影

心愛玩偶塞滿洗衣機腸腸皺眉好擔心　網心疼：不能洗啊

《返校》廢校取景撞鬼！　他「還原現場」：耳機聽見女生在笑

中職／林祖傑身體恢復90%　不輕易放棄打總冠軍戰

快訊／F-5E失事近1小時　共機運9再擾我西南空域

快訊／共機運9通信對抗機進入我西南方空域　10月累計24架次

中職／恰恰勉勵李振昌謹記在心　被拋彩帶感覺還記得

快訊／法國尼斯恐攻釀3死！1女慘遭「斬首」陳屍教堂內　2人割喉亡

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

法疫情狂飆　馬克宏宣布：重啟全國封鎖

即／法國尼斯恐攻！1女遭斬首陳屍教堂

新冠疫情反撲衝擊　美股狂瀉943點

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

女受困車上悶死　到處都是指印

投票反悔　這州選民最多能投3次

2男強拉女大生上車！她反抗竟被一槍打死

泰女扮殭屍賣死者衣物爆紅

即／南韓前總統李明博遭重判17年徒刑！恐重回獄中

世衛：一週新增確診超過200萬例

拜登早知情！杭特錄音檔曝：親口認與中國間諜來往

WTO新任秘書長　美國不挺奈及利亞人選

最貴小行星價值1千萬兆！NASA 2026年出發尋寶

更多熱門

相關新聞

國台辦評台商檢測烏龍　陸委會回應

國台辦評台商檢測烏龍　陸委會回應

日前在江蘇工作的台籍員工返台「被確診」，挑起兩岸防疫敏感神經，大陸國台辦發言人朱鳳蓮甚至直言「台灣在病例確診上出現問題，不是第一次」。對此，陸委會發言人邱垂正29日強調，台灣秉持科學嚴謹原則防疫，成績有目共睹，籲陸方不應藉機再做政治口水操作。

夢幻娃娃屋改造成暗黑「鬼莊園」

夢幻娃娃屋改造成暗黑「鬼莊園」

前總統李明博「回監」日出爐！痛批：傷害韓國法治

前總統李明博「回監」日出爐！痛批：傷害韓國法治

涉選舉會計造假！韓國會議員遭投票「贊成逮捕」

涉選舉會計造假！韓國會議員遭投票「贊成逮捕」

台灣要冒險接種有疑慮的疫苗嗎？

台灣要冒險接種有疑慮的疫苗嗎？

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓流感疫苗死亡新冠肺炎萬聖節首爾梨泰院

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵結果大逆轉

《超偶》張芸京爆「吞藥走絕路」

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

八三夭唱校園「摔麥又踩鼓踹」！

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

朱冠甍相驗結果出爐！頭部外傷顱內出血致休克

快訊／部落客松露玫瑰病逝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面