流感疫苗死亡數增至72例！萬聖節夜店不辦派對...南韓新冠疫情緊張

▲今年萬聖節受疫情影響，首爾梨泰院街道異常冷清。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從今年起接種流感疫苗後而死亡的案例，截至今（29）日0時為止已累計72起，同時新冠肺炎（COVID-19）於29日共通報125起新增病例，連續兩天新增病例突破三位數，在防疫路上不斷面臨考驗，而首爾梨泰院、江南地區酒吧與夜店也宣布萬聖節當天（31日）考慮停止營業，響應政府防疫政策，一年一度的萬聖節派對與遊行今年可能因疫情而取消。

根據《韓聯社》報導，統計顯示，70歲以上死者高達62名，佔所有死者比率86.1%，南韓疾病管理廳表示，從新增的25起死亡病例分析報告來看，其死因與流感疫苗有關的可能性相當低，且未有患者生前出現過敏性休克反應，而於同日接種同間藥廠生產之相同批號疫苗的患者中，也尚未有人患者出現重症以上的副作用。

疾病管理廳補充，由於現在71起病例的死因與流感疫苗相關的可能性非常低，因此判定不暫緩國家流感疫苗接種。

▲據統計，南韓今年接種流感疫苗後而死亡的人數累計72例。（圖／CFP）

而根據《韓國經濟》援引美媒《合眾社》（UPI）的報導，美國佛羅里達大學健康服務研究、管理與政策教授阿奇•麥諾斯（Arch Mainous）所組成的研究團隊發現，從3至8月染上新冠肺炎的2千多名患者中，若曾於一年以內接種流感疫苗，其演變為重症之機率與未接種流感疫苗的患者相比，減少了至少3倍以上，顯示流感疫苗能有效阻止新冠肺炎病情惡化。

不過研究團隊也補充，流感疫苗並不能降低感染上新冠肺炎的機率。

據悉，目前南韓新冠肺炎共累計26271例確診、462例死亡。

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