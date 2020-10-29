「媽媽在床上睡覺」警破門驚見腐爛女屍　4子女伴屍長達2年！





▲弟弟已經2年沒見過姊姊，沒想到人已成腐屍。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州近來發生一起駭人案件，警方在公寓一堆衣服下找到一具腐爛屍體，後來證實死者是56歲女子喬利(Laronda Jolly)，從遺體腐爛的程度判斷已經死亡2年，然而她的4名子女因為都是智能障礙者，所以一直以為「媽媽在床上睡覺」而伴屍2年。

戴維森郡(Davidson County)警方21日接獲報案，喬利因為長期積欠房租，前往位於東納什維爾(East Nashville)的公寓進行驅離時，沒想到對方早已身亡還成了一具腐爛。

喬利的弟弟安東尼(Anthony Jolly)表示，好幾個月來他一直試著和姊姊聯絡，然而每次打電話都沒有人接聽，即使上門拜訪，4名姪子與姪女會告訴他，「媽媽睡著了，所以現在沒辦法見面」，對方還會稍微撥開床上的衣服堆，讓他看到姊姊的腳，他只好就這樣離開。

安東尼傷心表示，有時候打電話過去，甚至姪女還會假裝是姊姊，「我上一次和姊姊講到話，已經是2年前的事了，他們每次都撒謊，不讓我知道真相，我想知道到底發生了什麼事，我想知道死亡原因」。

警方表示，死者的4名子女雖然已是成年人，但都有智能障礙，被問到為什麼不報警時，他們回答只是按照母親的話，對方希望「讓我躺在這裡」，目前4人暫時被送到旅館安置，之後將會尋求相關機構的幫助，喬利的死因仍在調查中。

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