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紅葉精神再現！青農籌裝備助關山工商...挑戰總統盃制霸

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▲青農魏瑞廷籌裝備助關山工商挑戰總統盃。（圖／記者楊漢聲攝）

▲青農魏瑞廷籌裝備助關山工商挑戰總統盃。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立關山高級工商職業學校壘球校隊，成軍十多年來，靠著球員們的苦練，雖然沒有專屬的練習球場，有時還因爲經費不足，練習用具像是球棒破損，壘球縫線脫落仍不捨淘汰繼續使用，在如此艱困的條件下，球員們克服逆境，今年又有機會為台東縱谷不到300人的學校再拼1座總統盃全國慢壘冠軍。

今年在新冠疫情的影響下，許多大型活動都停辦，然近期隨著台灣疫情逐漸控制，許多活動又開始復辦，但在這之前尚未得知總統盃慢速壘球競標賽是否如期開打前，關山工商壘球校隊球員們仍不放棄持續練習，就是為了替學校爭光，讓家鄉長輩以他們為榮，球員說雖然他們讀書不在行，但打球確是他們的拿手絕活，雖然練習都在非正規比賽的操場，環境與裝備不如都市學校，球員們都有共同目標就是「制霸全國」，即使練習環境奇差無比，都能堅持不懈，突破逆境。

上週熱心公益的青農魏瑞廷，偶然機會下，聽到關山工商壘球校隊，在10月31日要參加總統盃全國慢速壘球競標賽，非常有機會再拿下一座冠軍，但球員與教練正在為比賽球帽、打擊球棒跟練習用壘球苦惱，魏瑞廷就跟球隊教練聯繫這些裝備由我來為你們想辦法解決，期望你們努力練習，為台東爭光。

28日在放學後球員正在操場上加緊練習時，魏瑞廷就搬著合作夥伴新創奧丁丁集團王俊凱執行長所提供的20頂球帽，及池上禾穀坊米之谷有限公司鍾政容所贊助的球棒與練習球，送給關山工商壘球校隊，球員們迫不及待拿起壘球練投，提起球棒揮擊，球員球員胡宇昇表示，新的球棒超好揮擊，剛購入的壘球縫線超好握，而且打擊起來感覺更遠，有提升自信的感覺，有把握拿下冠軍。

魏瑞廷看見球員們各個開心練球，也跟這些孩子說，不會讀書沒關係，但千萬別學壞，只要你們願意努力，我會盡我所能為你們找尋資源，期望能將你們都培育成國手，為國爭光，奧丁丁集團王俊凱執行長更表示如果拿下冠軍，他將考慮認養關山工商壘球校隊這隻球隊，給予最好的裝備，畢竟這是一隻強勁的球隊，若能適時給予協助與關懷，相信這些偏鄉孩子會有所不同與成長，這也是奧丁丁集團與池上禾穀坊米之谷有限公司的社會責任，畢竟王俊凱、魏瑞廷與鍾政容都是來自鄉下的孩子，更能感同身受。

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