20歲正妹失蹤7月！託夢母「再找一下」...5天後挖出遺體

▲丹娜外出後，就此音訊全無。（圖／翻攝自Facebook／Danna Salgado）

實習記者劉佩婷／綜合報導

墨西哥20歲正妹丹娜（Danna Sugey）從3月底出門後，至今就再也沒有回家，家人遍尋7個月都找不到人，就在想放棄之際，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，「媽媽，不要放棄再找找看，到我以前沒有去過的地方找找看」，沒想到幾天後，果然在一處廢棄的垃圾場找到她的遺體。

根據《amprensa》報導，丹娜是一家網路服飾店的老闆，所以必須出門批發衣服跟寄送。今年3月30日她跟家人說要出門工作，從此就再也沒有回來，家人始終聯繫不到她人。丹娜母親表示，女兒不可能拋棄家人遠走高飛，因為丹娜還有一個幼子，認為她一定是遭遇到不測。丹娜母親已向警方報案，家人們還四處張貼尋人啟事，更找來200多名友人一起找尋女兒，可是找了幾個月卻還是沒有丹娜的下落。

▲丹娜託夢母親數日後，警方就在一處廢棄垃圾場發現她的屍體。（圖／翻攝自推特）

就在家人逐漸絕望之際，丹娜母親突然夢到女兒來託夢，「丹娜在夢裡告訴我們不要失望，要我們去以前沒找過的地方找找看」。10月19日突然有人向警方通報，指在郊區發現一個女用手提包，錢包裡有丹娜的身分證件和一些個人用品，警方接獲消息立刻通知丹娜的家人，5天之後，丹娜的母親在一個廢棄的垃圾場找到女兒屍體，當場痛哭流涕。

目前丹娜的遺體已送到解剖室檢驗，警方也決定將此案視為重要的刑事案件，希望能盡快找出死因與殺害她的兇嫌。