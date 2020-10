直逼美國！印度新冠確診衝破800萬例　單日近5萬人染疫

▲印度確診病例飆破800萬大關,直逼全球第一的美國。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

印度新冠肺炎的確診病例已破800萬大關,染疫人數直逼全球疫情最嚴重的美國,而境內正在歡慶的十勝節(Dussehra),加上冬季即將到來,讓人擔憂疫情將會更加嚴重。

綜合美聯社和印度報等外媒報導,印度衛生部證實過去24小時新增4萬9881起染疫個案,517人死亡,累計染疫死亡人數增至12萬527人,死亡率達1.5%。世界實時統計(Worldometers)數據顯示,印度新冠肺炎確診病例已有804萬203宗。

