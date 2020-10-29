直逼美國！印度新冠確診衝破800萬例　單日近5萬人染疫

▲印度確診病例飆破800萬大關，直逼全球第一的美國。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

印度新冠肺炎的確診病例已破800萬大關，染疫人數直逼全球疫情最嚴重的美國，而境內正在歡慶的十勝節（Dussehra），加上冬季即將到來，讓人擔憂疫情將會更加嚴重。

綜合美聯社和印度報等外媒報導，印度衛生部證實過去24小時新增4萬9881起染疫個案，517人死亡，累計染疫死亡人數增至12萬527人，死亡率達1.5％。世界實時統計（Worldometers）數據顯示，印度新冠肺炎確診病例已有804萬203宗。

The number of confirmed #COVID19 cases in #India crossed 80 lakh on October 28, according to data collated from various State Health Departments https://t.co/RBrgnTaXRT — The Hindu (@the_hindu) October 29, 2020

印度已重新開放商店、企業、地鐵和電影院，擁有約1.22億人口的第三大邦比哈爾邦（Bihar）也正進行選舉，防疫破口何時會出現讓學者們非常擔憂。健康專家警告，人們開始厭倦每日佩戴口罩和保持社交距離的生活，這可能會導致新一輪感染爆發。

病毒學家約翰（T. Jacob John）表示，儘管印度現在染疫病患人數有所下降，但印度大部分地區的感染曲線從未變平，十勝節和即將到來的冬季很有可能會加快病毒的傳播速度，導致局部地區再次爆發疫情。

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