日防衛相：台海「偶發性衝突」可能無法避免　若美國出兵須有對策

▲岸信夫28日表示，台灣海峽的偶發性事故或許會出現不可避免的情況。（圖／記者季相儒攝）

記者張寧倢／綜合報導

日本防衛大臣岸信夫28日於BS日本電視台節目中表示，中國與台灣的「偶發性事故」或許會出現不可避免的情況，必須注意。另外，對於美國為支援台灣而採取軍事行動的情形，他則認為，「雖然這是兩種不同的情況，但我們也必須探討（能做什麼）。」

根據《共同網》報導，岸信夫28日對兩岸局勢表達關切地說，中國將舉行軍事演習、緊張情勢升溫之際，擔心台灣海峽可能會發生衝突，「偶發性事故或許有不可避免的情況。必須注意。」至於對美國為支援台灣而採取軍事行動的情形，他則表示要就事論事，但日本也必須探討在此種情況下能做什麼。

岸信夫在節目中分析，對中國大陸而言台灣是核心利益，不會容許台獨出現，他擔憂若雙方失去軍事平衡，不知道會發生什麼情況。報導稱，岸信夫的發言牽制了在台灣海峽擴大軍事影響力的中國，另外，他日前也於東京舉行的國際會議的影片中表示不滿，「中國正在加速以力量為背景、單方面地改變現狀的舉動。」

岸信夫是前日本首相安倍晉三的胞弟，9月剛出任防衛大臣的職務，因為立場親台，外界認為他會採取對華強硬的措施，並繼承兄長的「對敵基地攻擊」軍事路線。