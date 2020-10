幼稚男推自行車害女摔死　遭報應自己跌下車「頭撞紅綠燈」慘死

▲因為男子幼稚的行為,導致2人不幸身亡。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國拉斯維加斯56歲女子魏斯曼(Michelle Marie Weissman)騎自行車時,突然遭在貨車上的20歲男子巴拉哈斯(Giovanni Medina Barajas)伸出窗外把她推倒,導致重傷不幸身亡,而推倒她的男子馬上就遭到報應,也不小心摔下車,頭部受到重擊慘死。

拉斯維加斯警方以「毫無意義的蠢行為」形容巴拉哈斯害人害己的行為,他25日上午7時30分搭乘朋友開的小型貨車時,突然搖下車窗將上半身伸出窗外,故意將在附近騎自行車的魏斯曼推倒,結果自己也跟著墜車,滑行45公尺頭部撞到紅綠燈當場身亡。

魏斯曼摔車後由於頭部受到重創身亡,驗屍官裁定她的死因為謀殺,巴拉哈斯的死因則判定為意外。警方26日逮捕駕駛貨車的23歲司機克魯茲(Rodrigo Cruz),並以謀殺罪名起訴,因為事故發生後他沒有停下車救人反而駕車逃逸,不過他否認自己有幫忙讓巴拉哈斯去推人,還一直試著讓對方回到車上,事故發生後因為他還在假釋期,覺得很害怕才沒有停車在現場幫忙。

UPDATE: The van passenger accused of pushing a cyclist and then falling out of a moving van Sunday morning is identified as 20-year-old Giovanni Medina Barajas. His cause of death is multiple blunt force injuries and the manner is accidental. #8NN pic.twitter.com/esgfqNiCOd