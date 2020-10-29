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蔡英文遭鎖定！澳研究：中國網軍嚴重干預外國選舉　台灣受害深

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▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲報告指出，目前俄羅斯是曾發動最大規模網軍干預外國投票行為的國家，中國緊接在後。（示意圖／CFP）

文／中央社記者丘德真雪梨29日專電

澳洲戰略政策研究所就全球各地選舉和公投遭受外國網軍干預情形進行研究，發現出征規模最大的網軍來源國是俄羅斯和中國。台灣是受害最深的國家之一，總統蔡英文和民進黨是中國網軍最主要的攻擊對象。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）昨天發表報告「外國勢力利用網路干預選舉和公投」（Cyber-enabled foreign interference in elections and referendums），針對2010年1月至2020年10月以來，世界各國41場選舉和7場公民投票受到外國網軍干預的問題，提出分析和多項建議。

報告指出，目前俄羅斯是曾發動最大規模網軍干預外國投票行為的國家；不過，緊接在後的中國，在最近兩年來，網軍規模正急速擴大。

除了俄、中兩大網軍強國之外，伊朗和北韓的網軍也曾經於2019年至2020年試圖干預外國投票行為。

而這4個國家均試圖利用網軍干預2020年美國總統大選。

網軍出征並干預外國投票行為的戰術，包括向外國政府架設的網上選民登記或網上投票系統發動阻斷服務攻擊（denial of service，簡稱DoS，即發動駭客或殭屍程式，以癱瘓網路或投票系統）和網路釣魚攻擊（製作假官方網站、假官方郵件，甚至假投票選單等）。

網軍戰術還包括在網上散布假訊息，目標是要擾亂選戰、政治人物、記者和選民的注意力。

報告指出，網軍綜合運用這些戰術，發展出利用網路干預外國選舉的攻勢，進而達到影響外國的選民、操縱資訊並且讓人們對民主程序失去信任的目的。

報告顯示，台灣、美國和英國，是全球遭遇最大模規外國網軍攻擊、干預選舉的3大受害者。其中台灣部分，特別是總統蔡英文和她所領導的民主進步黨是中國網軍最主要的攻擊對象。

ASPI指出，在過去10年來，中國曾針對7個國家和地區舉行的10場選舉發動網路攻擊；在過去3年以來，中國網軍已擴大針對印太地區的網路攻擊。

報告引用來自美國紐約時報（The New York Times）資料並獲得Google和微軟（Microsoft）證實的消息指出，在2020年美國總統大選期間，有來自中國的駭客曾發動魚叉式網路釣魚（Spear Phishing）攻擊，試圖駭入民主黨候選人拜登（Joseph Biden）競選團隊多名職員的個人電子郵箱。不過，中國駭客的相關行動並不成功。

ASPI提醒，目前各民主國家並未發展出清楚的反制措施，即使當局已經偵察出外國網軍的動向，但始終未能阻止這些攻擊。

報告預料，「藉由網路力量干預外國」的網軍，今後將會持續針對各國選舉和公投發動攻擊，而且也將會有越來越多國家發動類似的攻擊。

報告認為，雖然民主國家秉持的開放社會、言論自由和觀念交流等基本原則，讓民主國家成為容易遭受網軍干預選舉的受害者；不過，民主國家要反制外國網軍的攻擊，並不需要推行過度嚴厲且損害民主原則的規範。

報告也建議民主國家可以從辨識、保護、偵測和反應4方面入手，反制外國網軍。

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