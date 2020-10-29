LINE Pay也能貸款、保險了！　首波攜手四大銀行合作申貸

▲LINE Pay全新金融服務正式上線，推出「貸款」及「保險」兩大服務。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（29）日宣布，全新金融服務正式上線，推出「貸款」及「保險」兩大服務，整合多家銀行貸款專案，用戶只要透過LINE Pay貸款專區，便可即時查詢合作銀行貸款商品，保險服務則提供三大功能，讓用戶可直接掃碼或進行身分查證即時完成保費繳交。

LINE Pay宣布，自即日起，用戶在LINE Pay的服務頁面中，可找到「貸款」及「保險」兩大新功能服務，用戶進入「貸款」專區後，可一次瀏覽所有合作銀行提供的貸款專案，並依據自身需求挑選合適的商品，挑選包括快速線上核准、超低利貸款、卡友貸款、大額信貸等類別商。

▲貸款專區申請流程。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay表示，「貸款」首波合作上線銀行包括中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及渣打銀行，其中中國信託銀行推出快速線上核准，標榜線上申貸、核准到撥款全程最快3分鐘；台北富邦銀行針對LINE Pay用戶獨家推出全程線上、快速撥貸、開辦費0元的富邦J好貸專案；聯邦銀行推出卡友專屬、年利率0.68%起的貸款專案；渣打銀行推出最高350萬、前6期年利率固定1.845%。

LINE Pay指出， 「保險」專區提供三大功能，用戶可透過「LINE Pay Money」完成繳交保險費服務，包括「掃描付款」，用戶打開掃描付款功能，只要掃描紙本帳單QR Code，即可輕鬆完成繳交保費，以「即查即繳」，只要輸入身分證及生日並完成驗證後，即可進行保費查詢及繳交等服務，還有「提醒設定」讓用戶完成首次繳費後，系統將會開啟此功能並自動推播提醒用戶繳費。

▲LINE Pay付款流程，只要掃描紙本帳單QR Code，即可輕鬆完成繳交保費。（圖／LINE Pay提供／點圖放大）

LINE Pay說明，「保險」專區首家合作保險業者為富邦產險，適用險種包含汽機車保險、旅平險、健康傷害險及住宅火險 ，「掃描付款」提供所有持有繳款單的保戶透過LINE Pay條碼讀取器掃描QR Code的方式繳費，「即查即繳」主要服務投保強制險的廣大機車族群，輸入簡易資料後即可查詢即將續保的強制險保單。

LINE Pay分享，歡慶保險服務全新上線，即日起至12月31日推出透過LINE Pay「保險」專區，並使用LINE Pay Money繳納本人的富邦產險保險費滿額，即可參加LINE POINTS回饋及抽抽樂活動，首次繳保費且單筆付款金額滿200元，享LINE POINTS 100點回饋，單筆付款金額滿200元則享抽抽樂機會一次，每人不限參加次數，最高可抽LINE POINTS 888點。

LINE Pay強調，未來將持續與更多金融業者合作以提供用戶多元貸款專案及各種保險服務，同時也將積極深化與金融業者合作開發創新服務，擴增行動支付應用場景，滿足用戶生活中的各種需求。

▲LINE Pay即查即繳流程，輸入個人資料並完成驗證後，即可進行保費查詢及繳交等服務。（圖／LINE Pay提供／點圖放大）