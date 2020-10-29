力挺同志遊行！ Google 地圖將秀「彩虹路線」應援

▲同志大遊行預計於本週六（31日）登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

第18屆臺灣同志大遊行預計於本週六（31日）登場，Google今（29）日宣布旗下非營利組織 Google.org 將透過數位資源支持台灣LGBTQ+社群。另外，遊行當天Google 地圖將出現「彩虹路線」，標示遊行路線，使用者可查看此次遊行的活動介紹、彩虹市集的位置資訊，並且提供遊行當天封閉路段的資訊，為使用者規劃繞道路線。

主辦單位臺灣彩虹公民行動協會首次以 YouTube 直播遊行活動，讓無法親自到場的人們也能以線上方式參與遊行，更讓全球網友看見台灣對多元性別友善的支持。

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Google已連續10年支持臺灣同志遊行，受到全球疫情影響，許多 LGBTQ+ 組織面臨資源限縮以及溝通管道轉往線上的挑戰。對此，Google.org已陸續在全球提供超過 120 萬美元的資金，供 70 多個國家與地區的 LGBTQ+ 組織運用，幫助改善當地多元性別族群的生活，而台灣同志諮詢熱線協會亦成為此次 Google.org 公益資源挹注的單位之一。

▲遊行當天Google 地圖將出現「彩虹路線」。（圖／記者林敬旻攝）

即便疫情在台灣獲得相對穩定控制，台灣同志諮詢熱線協會在今年上半年也開始將許多服務轉向線上進行，以便在疫情期間可以維持對多元性別族群的支持和幫助。Google. org 所挹注的資金將協助該協會製作三個系列的 Podcast 節目，討論 LGBTQ+ 族群面對的社會議題，資金的一部分也幫助他們籌備在 10 月 30 日舉辦的第二屆「2020 台灣跨性別遊行」。

Google自2011年便有員工自發性組織參與臺灣同志遊行，成為全台首個對外宣布參加遊行、支持同志平權的企業，並在過去十年來持續為台灣性別平權議題努力，例如：參與台灣婚姻平權法案連署、響應世界人權日凱道音樂會，在第一線為多元性別族群發聲、喚起社會關注。