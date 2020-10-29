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恐龍滅絕後...驚見「巨鳥」統治地球！翼展達6.4公尺　是史上最大鳥類

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實習記者劉佩婷／綜合報導

古生物學家曾在1980年代造訪南極半島島鏈的西摩島（Seymour Island）時，發現許多驚人的巨鳥化石，其中包含史前鳥類的腳骨和部分顎骨。這些巨鳥的翼展可達21英尺（6.4公尺），推測是世界上最大的鳥類，且在恐龍滅亡後曾經統治過地球。

根據《CNN》報導，加州大學河濱分校（University of California, Riverside）古生物學家曾造訪西摩島，當時帶回數塊史前鳥類腳骨與部分顎骨的特殊化石，之後一直存放在校內博物館中，直到2015年，研究生彼德·克洛斯（Peter Kloess）基於好奇著手研究，近日終於完成還原巨鳥化石可能原貌。

克洛斯認為這些鳥類是飛禽類會掠奪其他生物，且在地球南部海洋中漫遊了至少6000萬年。由於牠們鋒利的牙齒和長長的喙，所以被稱為「帶齒」鳥類，這有助於牠們捕獲魚類和魷魚。

62歲的黑背信天翁(Laysan albatross)「智慧」又當媽，圖為牠2011年的照片。(圖／達志影像／美聯社)

▲巨鳥的外型與信天翁相似。(圖／達志影像／美聯社)

研究顯示，這些被稱為「齒骨鳥類」（bony-toothed）的巨型鳥類，翼展可達6.4公尺，外型與信天翁相似，擁有滿口鋒利牙齒。利用化石的大小和測量值，研究員算出巨鳥化石的個體大小，帶有腳骨的鳥是已知的整個滅絕的成群魚類中最大的標本，而帶有顎骨的鳥則可能比已知的骨齒鳥組中的最大骨骼大。「南極發現的巨鳥化石，不僅代表新世代的最大鳥類，也代表有史以來最大的飛鳥類。」

▲恐龍化石。（圖／取自免費圖庫Pixabay。）

▲恐龍滅絕後，出現了巨鳥統治地球。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay。）

克洛斯與其他研究員表示，腳骨的歷史可以追溯到5000萬年，而顎骨的歷史可以追溯到4000萬年，這證明了小行星撞擊地球且消滅了所有恐龍後，這些巨鳥就出現在新生代成為霸主。從化石中可估計，它的翼展達到5到6公尺，體重達81.5公斤，顯示鳥類在恐龍滅絕後，迅速演化成體型巨大的動物，並統治整片海洋甚至陸地長達數百萬年。相關研究發表於《科學報告》雜誌上。

據了解，西摩島是南極洲最靠近南美洲最南端的部分，5000萬年前是陸生哺乳動物的家園，溫暖的生態環境孕育了數覽與食蟻獸的遠親，也是南極鳥類的繁殖聖地，包括早期的企鵝以及鴨子等近親。

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